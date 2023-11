Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 27 de noviembre de 2023

Aries. Las cosas no están siendo fáciles para ti y tienes el ánimo muy alterado. Todo parece estar en el caos total, pero ten paciencia y confianza, porque todo pasará y de acomodará de la mejor manera. Falta poco para que la paz llegue a tu vida. Intenta mantener la calma.

Géminis. Mantén tu atención puesta en todos los que te rodean, porque necesitan de tu fuerza y tu carácter conciliador. Evita los conflictos y las peleas, en estos momentos pueden hacerte mucho daño. Una sorpresa inesperada te devuelve la esperanza que estabas perdiendo.

Leo. Ten mucho cuidado con la gente de tu entorno y de tu familia. No porque puedan hacerte daño, sino porque hoy tus palabras pueden resultarles hirientes. Tienes mucho dolor acumulado y no sabes cómo sacarlo. Pronto llegarán días mucho más tranquilos, ten paciencia.

Libra. Ciertas cosas que quisieras que pasen de inmediato tardan todavía un tiempo más en llegar. Entre tanto, busca alguna actividad que te ayude a recuperar la calma y a recuperar energía. La vas a necesitar muy pronto. Se viene una gran oportunidad de trabajo, no la vayas a rechazar.

Sagitario. Has pasado días difíciles por el tema económico, pero lo que más te está afectando es lo familiar. Sientes un dolor profundo que te impide descansar la mente y el cuerpo. No desesperes, las respuestas llegan pronto. Apóyate en la gente que te ama, ellos están a tu lado.

Acuario. Vas a conocer a una persona clave que te ayudará a salir de esa situación difícil que atraviesas. Puede tratarse de un antiguo jefe o de alguien con buen perfil que conociste en el pasado. Los vientos van a empezar a cambiar a tu favor y finalmente vuelves a encontrar la felicidad.

Tauro. Si te sientes afectado por una ruptura o por el alejamiento de alguien que aprecias mucho, ahora empiezas a sentirte mejor y a recuperar la paz espiritual. Muchas personas que te aman están dispuestas a acompañarte en este duro trance, no rechaces su ayuda.

Cáncer. Si no suavizas tu carácter, todo se va a complicar más de lo que ya está. La brecha emocional que atraviesas es pasajera y en pocos días vas a sentirte una persona nueva, llena de energía positiva. Ya lo verás. No pierdas tiempo compartiendo con gente que no aporta nada a tu vida.

Virgo. Aprovecha los dones que te ha dado la vida y aplícalos en tu vida y en la vida de los que te rodean. Deja de reflejarte en lo que viviste en el pasado, concéntrate en el ahora y en el futuro. Necesitas una nueva mirada que te ayude a salir delante de una manera positiva. Tú puedes.

Escorpio. Es un buen día para las reconciliaciones. Lo primero es que empieces perdonándote a ti mismo por los errores cometidos y cuyas consecuencias vives ahora e implican a terceras personas. Ya no lo puedes cambiar. Ahora es tiempo de mirar hacia adelante, empieza ya.

Capricornio. No culpes a los demás de las cosas malas que te están pasando en este momento. Tu humor está terrible y nadie quiere acercarse a ti. Trata de suavizar tu carácter. Tienes la posibilidad de hacer grandes cambios en tu vida, aprovecha, son grandes oportunidades.

Piscis. Estás demasiado pendiente de tus obligaciones. Aunque eso habla de tu sentido de la responsabilidad, cuando se produce en exceso se convierte en un arma en tu contra. Deja tiempo para la diversión, que también es importante, y comparte con la gente que quieres y te quiere.

