Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 26 junio de 2024

Aries. Te sientes muy seguro al cerrar una etapa con alguien del pasado. Un encuentro fortuito te va a permitir entender que las cosas han cambiado. Aprovecha para liberarte de esa desilusión que te hizo daño.

