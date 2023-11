Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 22 de noviembre de 2023

Aries. Atraviesas un momento especial. Avanzas con paso seguro por el nuevo camino elegido, pero debes tener conciencia de que las cosas no resultarán tan sencillas como quisieras. Pero no pierdas el ánimo, recuerda que todo lo que vale la pena suele ser complicado. ¡Adelante!

Géminis. Tal vez no lo creas, pero estás llegando a tu meta mucho más rápido de lo que piensas. Debes tomar decisiones rápidas para no retrasar el proceso. Habrá ocasiones de hacer un excelente trato, muy beneficioso. Mantén los ojos abiertos para que no se te escapen las oportunidades.

Leo. No temas a la competencia. Es buena y agilita la mente. Además, pone a trabajar el espíritu de lucha y la imaginación. Sin embargo, no es bueno momento para poner en marcha un nuevo proyecto, espera. Debes madurar las ideas un poco más para evitar fallos de base.

Libra. Llevas un terrible mal humor sobre ti y está afectando tu relación con la gente que no ha parado de apoyarte en cada momento. No seas ingrato, podrías quedarte solo y ahora necesitas de la buena compañía. Sonríe a la vida y a la gente, vas a ver que te da mejores resultados.

Sagitario. Vives una etapa muy constructiva y emocionante. Disfruta de ella, pero no pierdas de vista el futuro que has planificado. Corres el riesgo de caer en una vieja tentación. Cuidado, conoces las consecuencias. Se pone a prueba tu voluntad y tu inteligencia. Abre los ojos.

Acuario. En el trabajo, tienes algunos pendientes que has venido posponiendo porque te faltan ganas. Estás equivocado, esa no es la manera correcta de avanzar. Llénate de energía y termina lo que comenzaste. Sonríe y comprobarás los buenos resultados de la cordialidad.

Tauro. Vives un gran momento profesional. Si tienes que escoger, este es el día ideal de hacerlo sin temor a equivocarte. Además, pueden ofrecerte un nuevo trabajo, analiza las posibilidades y decide ya. No olvides valorar lo que tienes a tu alrededor, son la base de tu vida.

Cáncer. Deja de hacerte la interesante con alguien que quiere ser tu amigo, podrías echarlo todo a perder. Tú también quisieras conocerlo a profundidad, pero has levantado barreras sin tener ninguna razón válida. Si cambias de estrategia, descubrirás que puede ser de gran ayuda para ti.

Virgo. Solo con una buena concentración mental vas a conseguir lo que tanto quieres. Lo primero es plantearte tu meta con total claridad para, entonces, pensar en la mejor estrategia. Sabes bien cómo hacerlo. Debes tomar conciencia de la importancia de los lazos familiares.

Escorpio. Sientes una gran presión de las personas que te rodean. Sigue tu camino con tranquilidad, pero escucha lo que tienen que decirte. En ellos hay solo buenas intenciones y eso tú bien lo sabes. Es buen momento para ampliar tus horizontes y aprender de los demás.

Capricornio. Se presentan algunos contratiempos en el plano profesional, pero vas a poder resolverlos echando mano de tu inteligencia y sagacidad. Pon mucho cuidado a tus relaciones con los demás, pues no están siendo demasiado fluidas. Piensa bien antes de hablar, puedes ser hiriente.

Piscis. Encuentra el equilibrio. Si te dejas llevar por tu negatividad, no llegarás a ningún lado. Tampoco si eres irracionalmente optimista. De ti depende encontrar con prudencia ese justo medio que tanto necesitas. Maneja tus relaciones con inteligencia, ahí está el secreto de tu éxito.

