Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 21 de octubre de 2023

Aries. Te muestras un poco más amable con los demás, lo que te ayuda a abrir puertas que antes parecían imposibles de cruzar. Te sientes motivado por las nuevas oportunidades, pero recuerda que sin esfuerzo no hay éxito.

Géminis. Se dispara tu ambición profesional y te sientes capaz de todo con tal de alcanzar tus objetivos. Incluso, puedes dejar de lado a tu pareja, lo cual puede suponer un grave error. Si quieres conservarla, dale el lugar que merece.

Leo. Si tu corazón está libre, puede llegar a tu vida alguien muy especial que le dé un toque de alegría a tu vida. Puede ser un romance pasajero, pero dejará huella. Si tienes pareja, busquen actividades comunes para divertirse.

Libra. Estás tan activo, que no corres el riesgo de caer en la rutina. Date cuenta que tu marcha ascendente requiere de mucha creatividad, la cual será muy valorada por tus superiores. En lo sentimental, puede llegar alguien del pasado.

Sagitario. No des cabida a quien no lo merece. Deja ya de ilusionarte con quien sabes bien que no vale la pena. Si tienes una relación estable, podrías ponerla en riesgo por nada. Y si estás soltero, no pierdas tiempo en bagatelas.

Acuario. Mira todo desde otras perspectivas y reconoce que no siempre tienes la razón. Si abres tus oídos, podrías aprender mucho y avanzar más rápido. Existen cosas que no se darán si no cambias tu forma de pensar.

Tauro. En el amor, pon un poco más de entusiasmo de tu parte. Sueles culpar a tu pareja de la rutina, pero si te analizas con sinceridad verás que el rutinario eres tú. Tus sentimientos pueden ser profundos, pero debes demostrarlo.

Cáncer. Sales airoso de la gran cantidad de trabajo que tienes y logras respirar tranquilo. Ahora piensas emprender nuevos retos. En lo financiero, no hagas gastos innecesarios, recuerda que las cuentas hay que pagarlas.

Virgo. Tienes la tentación de tontear con un recién conocido. Medita, no parece ser buena idea. Piénsalo bien porque podrías arruinar algo que te ha costado construir día a día. No hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti.

Escorpio. Tal vez no lo sabes, pero tienes la capacidad y el talento para dirigir un equipo con inteligencia y eficacia. Hoy lo vas a demostrar. Empieza tu camino al ascenso y alguien influyente va a notarlo. Mira todo en positivo.

Capricornio. Comienza un nuevo ciclo marcado por la necesidad de renovación. Vas a sentirlo en la piel y el corazón. Comparte tus buenos momentos con quienes te rodean, en especial quienes están pendientes de ti.

Piscis. El amor te sonríe, pero tú también debes mostrarte entusiasta para que la relación funcione. Si has conocido a alguien recientemente que te interesa, cuídalo mucho porque podría ser la persona que te llene de cariño.

