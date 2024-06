Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 20 junio de 2024

Aries. Si te sientes tentado a dar un giro importante a tu vida, piénsalo bien. Este no es momento de cambios. Mejor deja las cosas como están y planifica bien tu golpe de timón para más adelante. Sabrás cuándo hacerlo.

Géminis. Una situación límite que vives a diario te hace sentir miedo por el futuro. No es tu naturaleza dejar de luchar, Géminis. Así que ármate de valor y encuentra las armas necesarias para vencer. Tú puedes, lo sabes.

Leo. Tómate un tiempo para reflexionar, pues no te conviene dejarlo todo por una simple discusión. Si te equivocas en las grandes decisiones, el golpe puede ser irremediable. Recuerda que no eres infalible.

Libra. Alguien con mucha madurez te va a dar un útil consejo que bien puedes aplicar en este momento de dificultad. Relájate y rodéate de la gente que te ama y que solo quiere tu bien. Hallarás el consuelo que necesitas.

Sagitario. Empiezas a tomarte las cosas con algo de calma y eso está bien. Por fin te has dado cuenta de que dejarte llevar por los nervios no te lleva a ninguna parte. Ahora traza tu ruta y síguela a pie juntillas.

Acuario. Estás avanzando, pero sientes temor de asumir nuevas responsabilidades. Esa es una combinación que no funciona, porque una va de la mano de la otra. Analiza el panorama y lo vas a entender bien.

Tauro. Reflexiona sobre tu actitud en el amor, Tauro. No le has dado a tu relación el lugar que se merece. Te has entretenido con bagatelas, pero llegó el momento de demostrar lo que dices sentir y asumir responsabilidades.

Cáncer. Los prejuicios solo te detienen. Abre tus oídos a lo que otros tienen que decir. Sabes bien que no eres tan autosuficiente como pretendes hacer creer. Asume tu realidad para que puedas avanzar.

Virgo. Finalmente has descubierto que hace mucho bien apoyarte en otros para avanzar y generar ideas. Es posible que algunos de los proyectos presentados requieran del toque de terceras personas.

Escorpio. Eres consciente de la confianza que otros han depositado en ti y eso te hace sentir halagado. Pero en ocasiones sientes que tienes mucho que demostrar y el peso se hace insoportable. Sé sincero en todo.

Capricornio. Vives una increíble etapa de crecimiento personal. Prepárate para aprender mucho, sobre todo a ser feliz con lo que tienes. En el amor, no te impongas compromisos que no quieres asumir ahora.

Piscis. Tu empuje habitual no es suficiente ahora. Necesitas de alguien que te ayude a ver el camino con mayor claridad. Si quieres sacar más provecho a tu talento, canaliza mejor todo tu potencial. Ya verás.