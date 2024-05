Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 17 de mayo de 2024

Aries. Se viene un éxito arrollador en el campo laboral que no esperabas pero, luego de los aplausos, corres el riesgo de dormirte en los laureles. No lo hagas, porque vas a perder todo el camino recorrido. Dale con todo.

Géminis. Te vas a enfrentar a ciertas situaciones que te hacen sentir algo incómodo, pero con el tiempo verás que te van a servir para lograr una visión más positiva de la vida y de tus logros. No tengas miedo.

Leo. No te desanimes en el amor. Verás que no hay amores imposibles, sino personas que son incompatibles. No te detengas en el camino, avanza y verás que pronto va a llegar la persona indicada. Paciencia.

Libra. Todo hoy parece estar en calma. Pero es un asunto aparente, porque vas a requerir de tus cinco sentidos para encontrar los detalles. No busques solo lo mejor, en este día puedes llegar a la excelencia.

Sagitario. Preserva tu intimidad y cuídala como un tesoro. Si se te suelta la lengua, podrías verte envuelto en chismes y comentarios malintencionados. El amor da un vuelco, prepárate para enfrentarlo.

Acuario. Alguien muy agradable te invita a comer o a pasar un momento juntos. No te equivoques, no tiene ningún interés romántico. Van a conversar sobre un proyecto muy interesante, abre bien los oídos.

Tauro. Empiezan algunos cambios en tu vida, que no se darán de la noche a la mañana. Tómalo con calma, te irá mejor si cambias tu visión negativa que te ha acechado desde hace tiempo.

Cáncer. La impaciencia es mala consejera, porque te lleva a tomar decisiones precipitadas que no siempre son las mejores. Tu pareja puede cansarse de tu carácter irascible. Intenta cambiar.

Virgo. El trabajo se pone cuesta arriba y parecería que tus esfuerzos no han servido de nada, pero no es así. Lo que debes plantearte es cómo separar tu vida personal de la laboral para que no influya negativamente.

Escorpio. No debes forzar ninguna situación, porque no va a servir de nada. Deja el tiempo actuar y espera con paciencia a que todo vuelva a la normalidad. No te dejes llevar por la angustia, no sacas nada.

Capricornio. Tus gestiones, por muy bien pensadas que estén, no te van a conducir a nada hoy. Estás buscando en el lugar equivocado, así que date un respiro y relájate. Tus pendientes encuentran solución.

Piscis. No le niegues ni el consejo ni la compañía a nadie. No solo estás dando algo de ti, sino que en el proceso vas a recibir mucho más de lo que recibes. Es importante que sepas la importancia de ofrecerte.

