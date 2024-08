Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 15 de agosto de 2024

Aries: Si no has encontrado tu media naranja, aparece en el horizonte alguien que te hará suspirar y por quien estarás dispuesto a dejarlo todo. Un encuentro casual podría ser el inicio de una relación intensa y llena de felicidad. No cierres tu corazón.

Imane Khelif demanda por acoso cibernético y señala a J.K. Rowling y Elon Musk Leer más

Géminis: Se vienen cambios positivos laboralmente hablando. Es posible que consigas un nuevo empleo o que te pidan trasladarte a un lugar que te encanta. Tal vez se trate de un cambio de actividad. Sea lo que sea, te sentirás motivado en el plano profesional.

Leo: Hay mucha estabilidad y compromiso con tu pareja. Consolida tu relación, porque sabes bien que vale la pena. Valora lo que tienes y lo que has conseguido con esfuerzo, y eso se refiere también a tu entorno laboral, social y personal.

Libra: Cambia ya esa actitud reservada que hace que todos quieran estar lejos de ti. Muéstrate más dispuesto a la diversión. Si lo haces, te vas a encontrar con un día increíble junto a personas que te quieren y te valoran. Inténtalo y verás los resultados.

Sagitario: Sientes que el resto no te valora lo suficiente y eso te llena de desilusión. Erróneamente, crees que quienes te rodean no notan el esfuerzo diario que haces por mantener todo en orden. Pero estás equivocado, solo tienes que abrir bien los ojos.

Daniel Pintado es casado, qué edad tiene y otras preguntas de la gente en Google Leer más

Acuario: Dale algo de espacio a tu pareja, se siente abrumado porque tú no paras de hacer preguntas y de dejar que las dudas te invadan. Si no lo haces, vas a tener consecuencias adversas que pueden dañar la relación de un solo pincelazo. Cuidado.

Tauro: Recupera la confianza en ti mismo y sube tu autoestima. Esa apariencia de poder es solo la coraza que has creado para esconder tus miedos y tus dudas. Atrévete ya a confiar en quienes te aman, ellos pueden ayudarte a sacudirte de esa sensación.

Cáncer: Hoy, el amor es el gran protagonista de tu vida. Te dejas influir por experiencias negativas, pero esas no tienen cabida en este día especial. Déjate llevar por tus instintos que te dicen que todo está bien. Tu sexto sentido no falla, tú bien lo sabes.

Virgo: Buscas la verdad, pero no estás seguro de cómo encontrarla. Valora si no estás dejando que tu imaginación dé más vueltas de las necesarias y te está jugando una mala pasada. Tienes dudas infundadas, déjalas de lado y continúa tu camino.

Janan Velasco: "Mi relación de cinco años terminó" Leer más

Escorpio: Encuentra la mejor manera de organizar tu presupuesto, que está bastante golpeado. Hazlo ahora, antes de que todo se venga abajo. Muévete con astucia en lo económico y saldrás airoso de esta etapa complicada. Ten paciencia e inteligencia.

Capricornio: Pon en juego tu tenacidad y perseverancia. Si las unes a la paciencia, podrás alcanzar todos tus objetivos profesionales. Personas con influencia esperan contar contigo en sus filas, pero debes cambiar tu actitud por una que refleje seguridad.

Piscis: Un desengaño del pasado regresa a tu mente y te hace sentir impotente frente al destino. Olvídate ya de esa persona que solo te hizo daño y mira a tu alrededor. Es posible que el amor te esté rondando y tú todavía no te has dado cuenta.

Para acceder a todo el contenido de calidad sin límites, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!