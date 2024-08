Janan Velasco: "Mi relación de cinco años terminó"

Me pica la lengua. En mayo pasado, la cantante dijo que su matrimonio estaba consolidado. Ahora sorprende con esta separación

La cantante Janan Velasco y su esposo Kevin Alvarado parecían la pareja ideal. Derrochaban amor por las redes sociales. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. La manaba acaba de anunciar que esa relación terminó.

“Cómo se cuenta el inicio de un final. Mi relación de cinco años terminó, mi matrimonio de cuatro años terminó. El sabor de derrota y desilusión me consumió durante mucho tiempo. Es que muchas veces, no hablas para no preocupar a los tuyos, pero está permitido irte cuando lo intentaste, cuando luchaste y sin embargo nada pasó.

Está permitido irte y dejar que Dios te indique cuál es el camino correcto. Pero cuando sabes que ya no vas a volver, cuando sabes que no hay vuelta atrás, entonces viene la etapa más dura, que es la etapa que estoy atravesando, de perdonar, sanar y sobre todo de encontrar ese amor propio que fui perdiendo en el camino. Estamos en esa lucha”, comenta en sus redes. Tratamos de comunicarnos, pero no respondió. Siempre se la vio muy enamorada.

Aparentemente todo era felicidad

El 14 de diciembre del 2019 Janan y Kevin se casaron. La cantante se marchó a Estados Unidos (donde él vive) en 2022. En mayo del 2024, EXPRESIONES la entrevistó y estas fueron sus palabras sobre su matrimonio:

“Nos va bien. Con el pasar del tiempo la relación se ha consolidado. Siempre me apoya y entiende. Ambos pusimos de nuestra parte para que mientras estuvimos distanciados, la relación funcionara. Aquello es muy importante. Siempre era una emoción vernos, máximo nos dejábamos de ver cuatro o cinco meses. Tal vez si nos hubiésemos distanciado mucho tiempo, la soledad nos habría afectado. Se necesita mucha madurez y paciencia para afrontarlo”.

En esa conversación confesó que trabajaba en el bar restaurante La Mexicana en Nueva Jersey y como profesora de preescolar. Recientemente había lanzado la canción 'Algo diferente'.

En otras entrevistas había manifestado que su matrimonio era bonito y no tóxico.

Se la vio sola cuando vino a Ecuador

Janan no quiere hijos (por lo menos por ahora) porque tiene muchos planes musicales y considera que Estados Unidos es un país complicado para encontrar a alguien adecuado para cuidarlos. “Si fuera por Kevin, ya tuviéramos cinco, pero respeta mi decisión”, manifestó.

Tenía planificado venir a Ecuador (con su esposo) para visitar a su familia, pero en las redes sociales se la vio en Manabí antes de lo previsto y sola.

