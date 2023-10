Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 14 de octubre de 2023

Aries. No permitas que los malos momentos terminen por arruinar el buen humor con el que iniciaste el día. La vida no está en tu contra, es solo que los grandes objetivos requieren de grandes esfuerzos. Y eso es lo que vives ahora. Además, arrastras algunas decisiones equivocadas que hoy muestran sus consecuencias.

Géminis. Tropezar dos veces con la misma piedra se está convirtiendo en una mala costumbre en tu vida. Tu familia y tus amigos están bastante preocupados por tu bajón. Tranquilízate y hazles ver que tienes la fuerza que necesitas para salir adelante. Pero empieza hoy a trabajar en ello para que pronto lleguen días de paz.

Leo. Abre los ojos y mira lo que está pasando en tu entorno. Es justamente ahí donde puedes encontrar algunas de las soluciones y respuestas que estás buscando desde hace tiempo. No escondas la cabeza debajo de las piedras. Este es buen momento para descubrir quién es fiel y quién solo se aprovecha de ti.

Libra. Tu pareja va a tener un impulso de sinceridad y va a contarte algo que ni siquiera imaginabas. Escúchala con atención, porque de ello depende el futuro de la relación. Esta es una prueba de fuego y depende de ti que la superen. Aprovecha el momento y si tienes algo que contarle, hazlo ahora. Es lo mejor para ambos.

Sagitario. Tienes la idea equivocada de que los demás son mejores que tú y que no logras estar a la altura de tus amigos más cercanos. Te sientes desenfocado, pero todo está en tu mente y se relaciona con tu estado de ánimo. Vigila lo que está afectando tu mente y trabaja para que cambien tus pensamientos.

Acuario. Aprovecha el fin de semana para relajarte. Sal y diviértete, pero separa algo de tiempo para reflexionar sobre los pasos que estás dando para conseguir tus metas. Debes cuestionarte si los métodos son los correctos, porque estás haciendo mucho daño a tu alrededor. El mundo no gira en torno a ti, recuérdalo.

Tauro. Probablemente quieres acercarte más a los tuyos, porque reconoces que en tu egoísmo natural los has abandonado para cumplir con lo que a ti te hace feliz. Te sientes desplazado, pero en el fondo sabes que todo tiene que ver con tu actitud y tu empeño en solo preocuparte por tu vida.

Cáncer. Estrecha lazos con gente que está fuera de tu ámbito laboral. Proponles una salida, tomen una copa o vayan a cenar. Es un paso importante que luego todos van a agradecer. No te sientas frustrado si alguien no acepta tu invitación. Tendrá sus razones y eso no significa que no te aprecie. No te confundas.

Virgo. Tu media naranja siente que le dedicas más tiempo al trabajo que a la relación que los une. Considera si tiene razón. Si es así, debes recapacitar porque tu familia debe ocupar siempre el primer lugar. Préstale atención a tu gente, la que te ha acompañado siempre y nunca ha dejado de apoyarte. Hazlo ya.

Escorpio. Está bien disfrutar la vida, pero no puedes descuidar tus obligaciones. No logras encontrar el balance que te permita cumplir con todos los aspectos que conforman tu día a día. Si te sientes saturado, tómate un tiempo para la reflexión, tienes muchas cosas que poner en orden. Prepárate para dar una respuesta que has estado evadiendo, el tiempo se acaba pronto.

Capricornio. Tienes miedo a equivocarte y te frenas a la hora de tomar decisiones. Es cierto que pasas por un momento delicado, pero el éxito solo es de quienes se atreven a dar un paso más. Reflexiona, consulta y empieza a caminar, porque permanecer en tu lugar seguro no te sirve de nada para alcanzar tus metas.

Piscis. Te has descontrolado totalmente en el tema de la alimentación y ahora debes pagar los excesos. Empieza una dieta détox y haz ejercicio al aire libre. El contacto con la naturaleza te va a permitir aclarar tus ideas y reconocer que tu apetito voraz tiene que ver con una situación íntima y personal que debes resolver.

