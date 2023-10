Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 13 de octubre de 2023

Aries. Debes llenarte de paciencia a la hora de buscar soluciones en tu entorno laboral. Te muestras muy impulsivo, pero ahora es momento de que aflore tu lado más controlado a fin de evitar discusiones innecesarias. Lucha contra la ira que suele dominarte y compórtate de manera más racional.

Géminis. La discreción es tu mejor arma para salir airoso de una situación personal muy delicada. Ten en cuenta que, aunque lo mejor es siempre ser sincero, debes ser muy cauteloso con tus palabras y tus acciones. Recuerda que no todos son dignos de tu confianza, elige bien a tus amigos más íntimos.

Leo. Se vienen días llenos de mucha actividad, lo que te obliga a enfrentar desafíos y a aceptar oportunidades de todo tipo. Prepárate par ser el centro de un evento social especialmente importante. Es necesario que administres mejor tus finanzas. Haz gala de tu capacidad para organizarte y liderar proyectos.

Libra. Debes dar el primer paso para que tu gente salga bien parada de una situación delicada. Se pone a prueba tu capacidad de liderazgo y tu intuición juega en eso un papel muy importante. Vives una etapa de redescubrimiento en la que las experiencias espirituales te muestras aspectos de ti que desconoces.

Sagitario. La claridad mental y tu capacidad para ver detalles que otros ignoran te llevan por el camino del éxito. Eso sí, evita malos entendidos causados por complicaciones a la hora de comunicarte. Hay líos en procesos legales o contratos, ten mucho cuidado con lo que firmes. Lee bien la letra pequeña.

Acuario. Estás en una búsqueda profunda de estabilidad emocional y te sientes en la necesidad de sincerar todas tus relaciones interpersonales. No seas muy duro a la hora de hablar con los tuyos, porque podrías crear resentimientos que luego vas a lamentar. Abre tu corazón, se vienen nuevas conexiones.

Tauro. Debes reparar viejos dolores que no te dejan ver con plenitud tu realidad actual. Tienes resentimientos que debieron quedarse en el pasado, pero que tú te empeñas en sacar a flote. Reorganiza tu vida y da prioridad a lo que de verdad importa. Los pequeños problemas pueden crecer si no les prestas atención.

Cáncer. Luego de una etapa de estancamiento, se presenta una fuerte energía positiva que te permite avanzar en tu carrera profesional y en tus proyectos más personales. Tienes una gran determinación y pasión que pones en lo que haces se convierte en un verdadero motor para abrazar el éxito. Sigue adelante.

Virgo. Es cierto que te sientes lleno de dudas y la confusión ocupa tu mente la mayor parte del día, pero tienes la perseverancia y el optimismo necesarios para salir del hueco en el que has caído. Mantén tu enfoque en tus metas más preciadas y confía en tu instinto. Recupera la seguridad en ti mismo.

Escorpio. Ten mucho cuidado a la hora de hacer promesas, porque podrías no cumplirlas. Pero también abre bien los ojos frente a lo que otros dicen que harán por ti, porque suena muy bien, pero no todo es cierto. Para no equivocarte, debes tomar decisiones basadas solo en información comprobada.

Capricornio. Estás muy cerca de encontrar la solución a un problema financiero o laboral que te tiene atormentado. Lo importante para lograrlo es mantenerte enfocado y trabajar con dedicación. No te entretengas con lo que puede pasar, ocúpate del ahora que es lo único que en verdad tienes entre manos.

Piscis. El trabajo en equipo está muy beneficiado, pero debes dejar salir tu lado más empático para que logres entender lo que ocurre con tus compañeros. Necesitan de tu capacidad de liderazgo, no los defraudes. Viene una gran oportunidad de demostrar tus habilidades y lograr mucho en poco tiempo.

