Aceptar las imperfecciones. No existe ninguna manera correcta ni incorrecta de pintar, pues no se trata de una actividad competitiva, ni tampoco existe presión para mejorar el nivel, ganar un premio o llegar en primer lugar. Puede pintar durante mucho tiempo o solo por poco, como prefiera, puesto que no tiene que terminar el cuadro en una sola sesión, solo disfrutar el momento.