Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 12 de marzo de 2024

Aries. Atraviesas problemas con tu pareja, pero no aceptas tu parte de culpa. Recuerda que una relación es responsabilidad de dos, pero te empeñas en culpar de todo lo que ocurre a tu media naranja.

Géminis. Nada está resultando sencillo en tu vida por estos días. Es momento de detenerte y considerar si lo que ocurre no es consecuencia de tus decisiones pasadas. Todavía es tiempo de retomar el camino.

Leo. El ámbito laboral en el que te desenvuelves está muy exigente, pero tú pareces no darte cuenta. Es tiempo de hacer un doble esfuerzo para estar a la altura de las expectativas y confianza de tus superiores.

Libra. Tu economía puede sufrir un revés si no tomas cartas en el asunto. Crees que tienes todo bajo control, pero no es así. La estabilidad requiere de reglas y en estos momentos solo derrochas. Ten cuidado.

Sagitario. Gastos imprevistos y desembolsos innecesarios están pasando factura. Si no quieres tocar fondo, es necesario considerar un sistema de ahorro que te obligue a ser más estricto con tus egresos.

Acuario. Tu familia ocupa ahora el primer lugar y es de admirar. Dentro de poco, recibirás una agradable sorpresa que te hará ver que vas por el camino correcto. Afianza tu relación de pareja, te hará sentir feliz.

Tauro. Lo que resta del mes está en una encrucijada. Nada se resuelve si no tomas las decisiones que has estado postergando por miedo a las consecuencias. Abandona lo que no te permite crecer, ya es hora.

Cáncer. Si quieres iniciar una relación o consolidar la que tienes, cuida muy bien cada palabra que sale de tu boca. Si tu comunicación es errónea, todo puede irse al traste. Piensa en las consecuencias.

Virgo. Los impulsos pueden hacerte equivocar y dar pasos en falso. Todas las decisiones que has tomado sin reflexión alguna van a tener consecuencias nefastas en tu vida personal y laboral. Cuidado.

Escorpio. Despeja la mente. Tómate unos días de descanso, porque has vivido un tiempo muy complicado. Y ten paciencia, finalmente las fichas se acomodan y verás que todo tu esfuerzo ha valido la pena.

Capricornio. Estás a punto de iniciar una nueva etapa en tu vida. Vas a cosechar lo sembrado y te sentirás satisfecho de los resultados. Si tienes dudas en el camino, consulta con alguien que puede darte una mano.

Piscis. Los tiempos en los que la suerte solo jugaba a tu favor han terminado. Ahora inicias un nuevo ciclo en el que todo depende de ti, de tus decisiones y tus avances. No eches la culpa de nada a terceros.

