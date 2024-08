Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este 12 de agosto de 2024

Aries. Creatividad y talento están fuertemente potenciados. Utilízalos para inspirarte ahora que estás de vuelta al trabajo. Este es buen día para resolver esos temas complicados que has venido postergando. Llénate de fuerza y alcanza el éxito.

Géminis. Tus propuestas van a ser muy bien recibidas en el ámbito social. Si sales con amigos, aunque solo sea para almorzar, te vas a divertir más de lo que imaginas. Esa es una buena manera de empezar la semana, con el ánimo muy en alto. Adelante.

Leo. En el amor, trata de sorprender a tu pareja con un plan que no tenía contemplado. Bien te vendrá salir de la rutina y de tu zona de confort. Te has despreocupado de tu media naranja y eso no suele traer buenas consecuencias. Utiliza tu imaginación y acertarás.

Libra. Una idea ronda por tu cabeza, llegó el momento de ponerla en práctica. Pero no te apresures. Primero analiza el terreno, arma una estrategia y, entonces sí, ponte manos a la obra. Te sorprenderás de cómo logras lo que tanto has soñado.

Sagitario. Hoy vas a vivir una experiencia original y divertida que reforzará los lazos con la gente que amas. Recuerda que la familia y amigos cercanos son parte fundamental de tu vida. Es el momento de darles el lugar que merecen. Hazlo ya.

Acuario. La monotonía desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Solo debes poner de tu parte y dejar volar tu imaginación. Tú, Acuario, eres capaz de transformarlo todo como por arte de magia. Pon a trabajar ese talento, te vendrá muy bien y te hará feliz.

Tauro. Estás en condiciones de aspirar a todo lo que quieras, porque tienes el talento y la inteligencia para lograr lo que te propongas. Estás lleno de energía en el corazón, deja que brote todo ese amor hacia tu pareja para que retomen el romance que han olvidado.

Cáncer. Tu buen humor hoy te permite relacionarte de mejor manera con las personas que te rodean a diario y comprender mejor lo que necesitan de ti. Presta toda la ayuda que sea necesaria, verás cómo te sientes satisfecho contigo mismo. Da ese paso difícil.

Virgo. Tu economía mejora a lo largo de esta semana y puedes, ¡al fin!, darte esos pequeños gustos con los que llevas soñando algunos meses. Bien por ti. Pero no olvides que en ese periodo de vacas flacas, muchos te dieron la mano. Sé agradecido con ellos.

Escorpio. No te lances a gastar tus ahorros como si el mañana no existiera. Posiblemente es tu forma de desestresarte, pero no es la manera más adecuada. Has hecho compras inútiles a diario y tu economía se ha salido de control. Ten cuidado.

Capricornio. Aprovecha el día para respirar algo de aire puro y relacionarte con gente positiva. Si recibes un mensaje inesperado, no dejes de contestarlo. Te enterarás de algo que te servirá en un futuro cercano y que habías tratado de averiguar tiempo atrás.

Piscis. Todo confabula para que tu economía tenga un respiro. A mediados de semana, el dinero empezará a fluir de a poco, pero de forma persistente. La buena racha se mantendrá por unas semanas, ponte al día y ahorra todo lo que te sea posible.

