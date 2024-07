Las cuatro etapas clave para una relación exitosa

Las relaciones pueden fallar por diversas razones, y aunque algunas parejas parecen destinadas al fracaso desde el principio, muchas otras podrían tener éxito si trabajan en aspectos personales y de la relación. Matthew Hussey, un escritor inglés con más de 15 años de experiencia en ayudar a las personas a mejorar sus relaciones, ofrece algunos secretos para mantener una relación exitosa y duradera.

Los cuatro etapas de una relación según Hussey

Hussey identifica cuatro grados en una relación:

Admiración: Es cuando estimamos en gran medida alguna cualidad de alguien, como su personalidad, belleza o inteligencia, sin necesariamente conocer a la persona de cerca.

Atracción Mutua: Existe una conexión especial en doble vía, pero puede faltar responsabilidad y compromiso.

Compromiso: Ambos miembros de la pareja asumen la exclusividad y se comprometen a la relación, aunque algunas parejas evitan etiquetar sus sentimientos.

Compatibilidad: Además de exclusividad, hay un verdadero deseo de trabajar juntos en los problemas que puedan surgir.

La importancia de la atracción mutua

Hussey destaca que el segundo grado, la atracción mutua, es el más complicado y donde muchas parejas se estancan. La transición al compromiso puede ser difícil si ambos miembros no están en la misma sintonía.

Claves para avanzar en la relación

Para avanzar al siguiente nivel, es fundamental tener una conversación sincera consigo mismo antes que con la pareja. Es necesario analizar si la relación está yendo en la dirección deseada y, de no ser así, tomar medidas para el bienestar propio. Esta conversación interna debe dar prioridad a lo que se considera importante para el desarrollo personal, como la llegada de hijos, metas financieras o de estudio, o la compra de una vivienda.

La conversación difícil pero necesaria

A menudo, se evita una conversación en pareja por miedo a romper lo que se ha construido, pero es esencial para evitar construir ´castillos de arena´. Las personas pueden cambiar, pero se requieren conversaciones profundas y duras. Si no hay progreso, la respuesta es clara.

La conversación no tiene que ser ruda; puede ser tranquila y cordial. Se puede empezar diciendo algo como: “He dedicado mucha energía y tiempo a esta relación que podría haber invertido en otra persona que me valore o esté en la misma sintonía que yo. Me gusta el tiempo que pasamos juntos, pero si no estás en la misma postura, necesito saberlo para no perder más tiempo y buscar a alguien que me valore”.

Conocer el nivel de compromiso que uno desea y asegurarse de que ambos están en el mismo escalón es crucial para una relación exitosa.

