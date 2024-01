Horóscopo del día, lo que te deparan los astros este 3 de enero

ARIES. Deja el miedo a un lado y lánzate al ruedo. Deberías hacer alguna locura en tu vida, como por ejemplo ir por esa persona que se te cruza en un lugar público y te llama la atención. Hazlo ya.

TAURO. Tu temor a cambios en el trabajo te impide ver los beneficios que obtendrás. Se más flexible y confía en tu buena suerte. Te sentirás algo estancado en lo sentimental.

GÉMINIS. Si pierdes dinero o algún bien material, no le des más importancia de la que tiene, pero eso sí, procura tener mejor cabeza. Tienes que elegir entre blanco o negro en asuntos del corazón.

CÁNCER. Si dependes de un jefe, debes ser tolerante aún cuando no estés de acuerdo del todo con él. Si tienes tu propia empresa, debes estar atento a hacer cambios radicales si es necesario.

LEO. Procura estar a la altura de las circunstancias y no te agobies, más si tienes personas mayores a tu cargo. No te metas donde no te llaman, procura no abusar del bolsillo. Ahorra para el futuro.

VIRGO. Evita sacar conclusiones antes de tiempo, es mejor preguntar directamente a esa persona y no te dejes llevar por comentarios malintencionados. Pronto surge un amor inesperado. Pilas.

LIBRA. Aunque esta semana no empezó muy bien que digamos, irá mejorando hacia el final, y será bastante positiva. Si padeces de alguna enfermedad crónica mejorarás bastante. Mantén la tranquilidad.

ESCORPIO. Evita en este nuevo año cometer los mismos errores del 2023. Recuerda que nada es fácil y más si te metes en terrenos pantanosos. El viento correrá a tu favor, todo depende de ti.

SAGITARIO. Antes de hacer algo precipitado, consulta primero con tu familia y no te lances a un trabajo desconocido, sobre todo si es fuera de tu ciudad o implica largas ausencias o dormir fuera de la casa.

CAPRICORNIO. Debes analizar cómo te trata la gente que está en tu entorno. Recupera tu autoestima y quédate con tus verdaderas amistades, siempre seleccionando a quién le depositas tu confianza.

ACUARIO. Deberás plantearte echarle una mano a personas que están mas necesitadas que tú. Tus habilidades sociales te van a llevar a retos que pueden resultar beneficiosos. Rodéate de gente como tú.

PISCIS. A veces las situaciones injustas pueden provocarte más de un sentimiento de rencor e impotencia, pero en esta ocasión contarás con personas que te apoyan y te entienden perfectamente.

