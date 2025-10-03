Expreso
Horóscopo 26 de septiembre 2025.

Horóscopo de hoy: lo que te deparan los astros este viernes 3 de octubre de 2025

Los roces con tu pareja comienzan a calmarse. Reclama ese dinero pendiente

Cada amanecer trae consigo una energía distinta y, a veces, esa sensación de que el universo tiene un mensaje para ti. El horóscopo del viernes 3 de octubre de 2025 llega con claves para entender tu día en el amor, el trabajo, la salud y el dinero. Presta atención a las señales, porque los astros pueden ayudarte a tomar mejores decisiones y encaminar tus pasos hacia lo que realmente deseas.

Aries

Hoy tienes la capacidad de lograr tus metas con el apoyo de tus amigos. Evita los gastos innecesarios y enfócate en iniciar proyectos laborales. Cuida tu alimentación para proteger tu hígado.

Tauro

La decisión que tomaste en tu relación fue la acertada. Es un buen día para generar ingresos y sentir satisfacción en tu trabajo. Tu buen humor será contagioso para quienes te rodean.

Géminis

El amor será un refugio que te dará paz interior. Tu situación económica mejora y podrías negociar mejores condiciones laborales. La vitalidad está de tu lado, aprovéchala.

Cáncer

Los roces con tu pareja comienzan a calmarse. Reclama ese dinero pendiente y coopera con tus compañeros en el trabajo. Presta atención a pequeños problemas dentales.

Leo

Un antiguo amor podría reaparecer en tu vida. No corras riesgos en inversiones dudosas. Tus méritos profesionales empiezan a reconocerse. Vigila tu circulación sanguínea.

Virgo

Un encuentro inesperado con alguien de tu pasado marcará tu día. Maneja tus finanzas con sensatez. En el trabajo tu buena racha continúa. Busca calma en la lectura para reducir el estrés.

Libra

Si estás soltero, hoy preferirás compartir con amigos. Tus inversiones siguen creciendo en valor. El ambiente laboral se mantiene estable. Solo tendrás leves molestias en las piernas.

Horóscopo
Horóscopo 3 de octubre 2025.
Escorpio

Tus seres queridos destacarán tus virtudes. No es momento para pedir préstamos. Tienes libertad para llevar adelante tus proyectos laborales. El deporte será un buen aliado contra el nerviosismo.

Sagitario

Hoy aparecerá alguien que despertará emociones intensas en ti. Obtendrás buenos resultados económicos y cerrarás acuerdos con éxito. La Luna te brindará serenidad en tus decisiones.

Capricornio

Los encuentros amorosos no son favorables hoy, pero sí la oportunidad de incrementar tus ingresos. En el trabajo surgirán novedades positivas. Disfrutarás de equilibrio físico.

Acuario

Tu relación de pareja se fortalece. Administra tus gastos con cuidado. Se avecinan cambios importantes en lo laboral. Si padeces alergias, lleva contigo tu tratamiento.

Piscis

Sentirás junto a tu pareja la necesidad de un cambio. Escucha consejos financieros antes de decidir. Por fin logras el turno que deseabas en el trabajo. Cuida tu postura para evitar dolores de espalda.

