'Holiguards': el regreso de Kevin Spacey a la industria cinematográfica

El medio estadounidense Variety informa que el actor Kevin Spacey protagoniza y dirige un thriller con el título provisional Holiguards. Esta será la primera entrega de una franquicia titulada Statiguards vs. Holiguards. La película, que cuenta con un presupuesto de 10 millones de dólares, fue rodada en México el año pasado y actualmente se encuentra en fase de posproducción.

¿De qué trata Holiguards)

Según la descripción publicada por Variety, la trama de Holiguards se desarrolla en un mundo futurista dividido por dos fuerzas sobrenaturales ocultas. En este escenario, dos facciones, los Statiguards y los Holiguards, libran una guerra por el control del destino de la humanidad.

En medio del conflicto, surge una joven que descubre ser hija de uno de los líderes de estas facciones rivales. Su existencia podría ser la clave para poner fin a la guerra que amenaza con destruirlo todo.

Paralelamente, un estratega de los Statiguards planea un ataque catastrófico en París, que incluye el uso de armamento nuclear y un ejército de civiles controlados mentalmente. Su objetivo es canalizar la energía de un portal cósmico para liberar una fuerza ancestral y suprema conocida como el Prime.

Variety también señala que la cinta contará con un elenco encabezado por el propio Kevin Spacey, acompañado de reconocidas celebridades como Dolph Lundgren famoso por su papel de Ivan Drago en Rocky IV, Tyrese Gibson conocido por la saga Rápidos y Furiosos, y Brianna Hildebrand quien ha participado en Deadpool y la serie Lucifer, entre otros destacados actores.

Holiguards, escrita por los guionistas Sergey Torchilin y Lado Okhotnikov, representa también el primer largometraje producido por Elledgy Media, compañía fundada por la empresaria ucraniana Elvira Gavrilova Paterson.

Esta no es la única producción reciente en la que ha participado Kevin Spacey. El actor también forma parte del thriller The awakening, una película de acción en la que interpreta al líder de una organización siniestra que controla el mundo.

Las polémicas acusaciones de Spacey

La carrera del actor Kevin Spacey se derrumbó tras el escándalo sexual que estalló en octubre de 2017, cuando el actor Anthony Rapp lo acusó de conducta sexual inapropiada ocurrida en 1986, cuando Rapp tenía apenas 14 años.

Posteriormente, al caso de Rapp se sumaron múltiples acusaciones adicionales de comportamiento sexual inapropiado, incluyendo testimonios de empleados de la serie House of Cards y del teatro Old Vic en Londres, donde Spacey fue director artístico entre 2004 y 2015. Una investigación interna del Old Vic identificó 20 incidentes de comportamiento inapropiado ocurridos entre 1995 y 2013.

Como consecuencia de estas acusaciones, Netflix cortó lazos con Spacey, eliminándolo de la serie 'House of Cards' y reemplazandolo en la película Todo el dinero del mundo o ‘All the Money in the World’ 2017.

Spacey enfrentó diversas acusaciones en Estados Unidos y el Reino Unido. En octubre de 2022, fue absuelto en una demanda civil presentada por Anthony Rapp. En julio de 2023, un jurado británico lo declaró no culpable de nueve cargos de agresión sexual relacionados con incidentes entre 2001 y 2013

Tras ser absuelto de todos los cargos por los tribunales de Estados Unidos y del Reino Unido, la carrera de Kevin Spacey continúa marcada por las múltiples acusaciones de agresiones y abusos sexuales. Aunque legalmente exonerado, el actor ha permanecido alejado de los grandes estudios y de Hollywood, prácticamente excluido de la industria, siendo incluido en la lista negra de la Academia.

En este contexto, Spacey ha retomado su carrera a través de proyectos independientes, financiados principalmente por ventas internacionales. Tal es el caso de 'Holiguards' y 'The Awakening', dos nuevas producciones presentadas en Cannes 2025 en las que Kevin Spacey participa con roles protagónicos.

