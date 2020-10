Hits del pasado regresan con un 'refresh'

Todo regresa. En la moda y en la música, las tendencias son cíclicas, aunque a veces se quiera tildar de no creativas ni originales a las personas que se agarran de ellas y las traen de nuevo a la actualidad.

Revivir una canción del pasado puede traer nostalgia o rechazo, todo depende de los recuerdos que tienen las personas con ella.

Artistas latinos como J Balvin, Sebastián Yatra y Cali y El Dandee lo han hecho, han incluido samples y hasta, incluso, el coro exacto de temas que se hicieron populares en la década de los 90 y principios del 2000.

Nadie garantiza que hacerlo es un éxito seguro, pero lo que sí es cierto es que le dan la oportunidad a nuevas generaciones a escucharlas con sonidos más actuales y modernos. Además, el público suele disfrutar de las versiones originales y vuelven a estas sí o sí, cosa que favorece también a los cantantes de esa época.

Le presentamos algunos de estos temas que han estado sonando en la radio últimamente y que seguramente se le puede haber hecho familiar, pero que también han conseguido sacarle una sonrisa o, a lo mejor, una lágrima.

Danna Paola y Cali y El Dandee

La artista mexicana se unió al dúo colombiano para presentar 'Nada', una canción en la que claramente le cantan al despecho. “Aprendí que el amor nunca se comparte y fuiste tú el que lo buscaste en otra parte, tú vas a extrañarme, y ahora lloras y fue tu culpa, tú me dejaste sola”, dice el estribillo, y el final de este da pie a que de fondo se escuche el sample del hit de los años 60, 'Mr, Lonely' del cantante Bobby Vinton, que años después popularizó Akon, y ahora vuelve a escucharse gracias a esta colaboración.

CNCO

No sabemos si es coincidencia, pero la semana pasada, el grupo masculino CNCO anunció que el lanzamiento de su próximo y tercer álbum de estudio será un homenaje a los éxitos latinos de la década pasada.

“Al comienzo de la cuarentena, nos tomamos un tiempo libre después de haber estado viajando durante los últimos años. Todos pudimos volver a conectar con nuestras familias y tener tiempo para pensar en todo lo que hemos logrado y en la música que nos inspiró a llegar aquí. Hubo una colección de canciones que inmediatamente nos vinieron a la mente, estas baladas románticas que a todos nos encanta cantar. Mientras tomamos un tiempo para trabajar en nuestras canciones originales, decidimos divertirnos un poco y traer de vuelta algunas canciones clásicas del pasado, con un toque CNCO”, aseguraron los integrantes a través de un Instagram Live.

J Balvin y The Black Eyed Peas

El colombiano más exitoso de los últimos años se unió con la banda estadounidense para presentar 'Ritmo', una nueva versión del éxito de los 90 'Rhythm of the night', interpretado por Corona, que se masificó con la fiebre de la música electrónica y llegó a ocupar los primeros lugares de los rankings mundiales entre 1993 y 1994.

“Quería reimaginarla y darle un ambiente minimalista , futurista y de reguetón con fusión afro”, dijo Will I Am en su momento cuando la lanzaron. El videoclip en YouTube acumula más de 700 millones de visualizaciones.

Sebastián Yatra

No es coincidencia que los últimos sencillos de Yatra también sigan esta tendencia, pues Mauricio Rengifo (Dandee) junto con Andrés Torres son sus productores de cabecera. En lo que va del mes, el cantautor lleva estrenando dos canciones; la primera fue una invitación de Aitana para la balada pop 'Corazón sin vida', en la que hacen un guiño al éxito de los 90 'Corazón partío', de Alejandro Sanz.

“Para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida” dicen al inicio y en el coro. En la gira de medios, ambos artistas agradecieron al español por ser generoso y permitirles usar esa frase. Y hace unos días, justo en su cumpleaños que fue el pasado jueves 15, Sebastián presentó 'Chica ideal' junto al puertorriqueño Guaynaa, que podría titularse como una nueva versión del tema 'Quiero una chica', de la agrupación colombiana Latin Dreams que se hizo muy famoso a principios del 2000. El coro de ambas es igual.

¿Nostalgia o rechazo? Así opina la gente...

"Escuchar la canción de Yatra me hizo sentir un ‘throwback’ a las fiestas a las que iba cuando tenía 15 años. Me encanta que estén trayendo estas canciones de nuevo. Yo siempre he amado la canción Quiero una chica y me emociona pensar que pueda volver a bailarla. Espero que pronto sea en una fiesta o discoteca (risas)”. (Oriana, 27 años)

“No me gusta nada que hagan eso. Siento que es una manera muy fácil de lograr un hit, sin esfuerzo. Los denomino como ‘hits vagos’, cantar por cantar”. (Pamela, 31 años)

“En general no me suelen gustar cuando hacen nuevas versiones de canciones ya conocidas, pero Chica ideal en particular me gusta porque me encantaba la original. Me parece que en esta se logró algo cool, no suena tan invasivo". (Gisella, 27 años)