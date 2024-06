Historias de mal uso de símbolos patrios: ¿Es posible una sanción?

Los símbolos patrios son importantes para cualquier país. Es mediante ellos que una nación determina su identidad y se distingue de las demás. Son elementos que, por su profunda simbología, deben ser considerados como sagrados y de máximo respeto en su uso y al mencionarlos. Conocidos o famosos han cometido acciones que han provocado críticas, indignación y hasta sanciones. Para muestra varios ejemplos.

En 2004, Luis Miguel lanzó el disco 'México en la piel' con una contraportada que generó problemas legales. Utilizando la bandera mexicana en tonos sepia, la imagen incumplía las normativas sobre el uso de los símbolos nacionales. La disquera tuvo que reimprimir los discos, lo que causó considerables pérdidas económicas.

Otro recordado caso fue el de la cantante mexicana Paulina Rubio, quien protagonizó un escándalo por posar semidesnuda con la bandera envuelta alrededor de su cuerpo para la revista Cosmopolitan. La Chica Dorada defendió las imágenes como parte de una sesión privada, pero se la consideró culpable. La multa impuesta ascendió a más de 4.000 dólares.

En 2014, Thalía hizo un fotomontaje en el que aparecía semidesnuda y envuelta en la bandera mexicana, supuestamente en apoyo a la selección de fútbol durante el Mundial de Brasil. Generó críticas.

Otras famosos en situaciones similares

Durante un entrenamiento de box, Justin Bieber utilizó un short que incorporaba la bandera tricolor mexicana en las partes íntimas. La acción provocó molestias, aunque no hubo acciones legales.

En su participación en el Rebelde Tour de RBD, Christian Chávez generó controversia al presentar una bandera mexicana modificada con los colores de la comunidad LGBTQ+.

El colombiano Sebastián Yatra también está en la lista. Él usó la bandera para cubrir su torso desnudo en la parte final de su concierto en la Plaza de Toros, en Cancún. Vistió la camiseta de la selección de fútbol, pero después se la quitó para salir con el emblema, con el que frotó su cuerpo, se secó el sudor y luego la lanzó hacia el público.

Miley Cyrus pidió a sus bailarines que le pasaran el estandarte por el trasero casi al final de su concierto en Monterrey.

Hace pocos días, en Ecuador, la periodista cubana Alondra Santiago desató las críticas tras la publicación de un video en el que hace un cambio a la letra del Himno Nacional y cuestiona al presidente Daniel Noboa.

Aunque comunicadores como Fabricio Vela y Andersson Boscán se han solidarizado con ella luego de recibir ataques en las redes sociales, hay otros que no comparten su proceder y piden su cabeza. El peruano Jaime Bayly, por ejemplo, fue uno de los que se pronunció en su contra.

Existen normas para cantar el Himno Nacional

Según la legislación ecuatoriana, existen disposiciones. Para cantar el Himno Nacional se lo debe hacer de la siguiente manera: siempre firme, con la frente en alto y sin moverse. Al cantarlo, observar al horizonte o a la bandera que esté más cerca y jamás mover la cabeza de un lado al otro. Se considera falta de respeto que el Himno Nacional se interrumpa por problemas de audio. Cantar de forma estridente o en tono de burla es una falta muy grave. Entonar el himno en todo tipo de acto es un error, se lo debe hacer en ceremonias estatales, educativas, deportivas y cívicas.

¿Es delito?



Según el penalista Jorge Blum, “existe el Decreto Legislativo publicado en el Registro Oficial No. 68, 23 de noviembre de 1948 que declara como ‘intangible al Himno Nacional’; y en el Registro Oficial No. 285 , 15 de marzo 2001, se vuelve a declarar como ‘oficial e intangible la letra y música del Himno Nacional’. También existe disposición para medios de poner el himno a determinadas horas, pero sin cambiar letra y música. Es decir, no se puede cambiar la entonación, letra o música y al hacerlo es una falta de respeto, pero no está catalogado como delito. Ahora, lo que dice Alondra Santiago contra el presidente, podría ser una ofensa, y puede el ofendido en acción privada iniciar alguna acción judicial”.

Opiniones

“Si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a cada persona manifestar sus opiniones sobre cualquier tema, también es fundamental ejercer este derecho con el debido respeto y consideración hacia los símbolos patrios que representan la identidad y valores de una nación", asegura Carlos Ibáñez, Estratega en Comunicación.

"En este sentido, el uso de una estrofa del Himno Nacional como elemento de un video que aborda cuestionamientos políticos resulta una acción inapropiada e irrespetuosa. El Himno Nacional, al igual que la bandera, constituye un símbolo que representa la institucionalidad del país y sentimientos de pertenencia. Es fundamental que los símbolos patrios sean tratados con la reverencia y el decoro que les corresponde, evitando su uso para cuestionamientos políticos o cualquier otra actividad que pueda menoscabar su significado y valor simbólico”, explica.

Otras voces

“Respetar los símbolos patrios demuestra la consideración y buenas costumbres que un ser humano debe tener en el lugar donde habita. En la actualidad los talentos o famosos, dejan de lado las buenas costumbres, y le dan mayor importancia al alcance o impacto que puedan causar con alguna acción en redes sociales", señala Esthela Indacochea, cofounder de Comunica con Éxito.

"Saben que haciendo lo que está ‘prohibido’ llegarán a tener esa atención, un error que cometen algunos sin tomar en cuenta que su imagen se ve afectada a largo plazo. Hay que tomar en cuenta que una mala acción te logra llegar a ser tendencia, pero así mismo deteriora tu marca personal y credibilidad ante futuros contratos. A las marcas no les interesa personajes polémicos, buscan perfiles que den mayor confianza en este sentido.

Para contrarrestar siempre es necesario reconocer cuando has fallado y pedir disculpas, es mejor aceptar un error que dejar pasar los malos comentarios”, recalca.

Piden sanción

La presidenta de la Fundación Símbolos Patrios, Carmen Avilés de Romero rechaza que se haya utilizado “nuestro Himno Nacional, plagiando su letra original, se cambió el ritmo a un ritmo folclórico, utilizando como acompañamiento una guitarra. No justifica su uso otro motivo que para el que se establece que es; exaltar a nuestra patria. Las autoridades respectivas deben tomar acciones ejemplarizadoras que sirvan para sujetos que por adquirir popularidad cometan actos de violación, vejamen y uso abusivo de nuestros símbolos patrios, que pueden ser sanciones con prisión, multas pedir disculpas al pueblo ecuatoriano y hasta expulsión del país”.

