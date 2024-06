¿Alejandra Proaño se casa?

En un video que publicó en sus historias de Instagram, Juan Carlos Airzprúa dio a entender que su compañera de trabajo, Alejandra Proaño, se casará y que le dieron el anillo de compromiso cuando la presentadora de noticias visitó México. Quedó encantada con el país azteca.

Es pareja del piloto Roberto Ayala. Esta relación la hicieron pública, el año pasado. Ahora la comunicadora que vive en Quito publicó un comentario en el cual hace alusión a este primer año. “Si hace un año nos decían que celebraríamos de esta forma juntos, no lo hubiésemos creído. Estamos aquí, felices como hace mucho tiempo no nos sentíamos. En estos 12 meses de amor también hubo peleas, desacuerdos, pero nunca nos soltamos de la mano. Nos volvemos a elegir y lo haríamos por mil vidas más. El amor es una decisión que se toma todos los días. El amor no es sencillo, es complejo, requiere mucho trabajo propio, mucho trabajo en equipo. Hay días que riegas una planta, hay días que debes regar un bosque entero. El amor agota. El amor no es aburrido, porque todos los días son diferentes”.

Virginia Limongi: "En Miami me hicieron sentir como en casa" Leer más

Ella es manabita. A los 17 años fue reina de Manta y ahí se dio cuenta de que le gustaba la comunicación, porque tenía que ir a varias entrevistas y conocer a personas. Se sumó al equipo de Televistazo como presentadora de Sí se puede Qatar 2022, un segmento deportivo de Ecuavisa. Además es mamá.

Se desconoce el destino de Cinthya

Cuando se pregunta a Relaciones Públicas de Ecuavisa sobre Cinthya Coppiano, no saben qué responder. Ya no se la ve, aparece Marián Sabaté desempeñando el rol de moderadora en 'Los Hackers'. Existen más panelistas que reporteros que se encarguen de trabajar en el contenido. Además no todos los temas tienen que ser necesariamente nacionales, existen interesantes notas internacionales que no son aprovechadas. Cada vez está peor. Es un barco sin capitán.

Gracias a todo el público, compañeros y amigos por su preocupación, apoyo y solidaridad frente a la posible censura y ataque a la libertad de expresión. Me dan fuerzas para seguir adelante. #LibertadDeExpresión — Fernando Villarroel (@fernavillarroel) May 30, 2024

Dice que todo es falso

“Gracias a todo el público, compañeros y amigos por su preocupación, apoyo y solidaridad frente a la posible censura y ataque a la libertad de expresión. Me dan fuerzas para seguir adelante”, fue el mensaje que publicó el actor Fernando Villarroel en su cuenta X, luego de que portales informativos en redes sociales manifestaron que la Contraloría está investigando al director y comediante por el tiempo que trabajó en el canal del Estado durante la presidencia de Rafael Correa.

(Te invitamos a leer: La vida de Paquita la del Barrio llega a Netflix: lo que debes saber sobre la serie)

EXPRESIONES lo consultó: “Estoy en grabación por una campaña publicitaria, sé los niveles que ha tenido, revisaré lo que se está diciendo”. Además negó que haya recibido dinero. La reciente parodia de Fernando es a la primera dama, Lavinia de Noboa. El personaje se llama Eco Vinia.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE!