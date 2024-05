Virginia Limongi: "En Miami me hicieron sentir como en casa"

La presentadora del programa ‘En contacto’, Virginia Limongi no ha perdido el tiempo. Aprovechó su viaje a Miami no solo para estar en ‘Desiguales’, además fue invitada al espacio 'Sin rollo extra', producido por Univisión y que se transmite por la plataforma Vix.

Fernando Villarroel: “Me encantaría grabar con Lavinia” Leer más

En sus redes sociales mostró desde cuando se vestía para ir a esa cadena. Confesó que se había levantado muy temprano y con mucha emoción. También expresó: “Me tocó un grupo con el que me reí mucho, me hicieron sentir como en casa y estaré de nuevo, es como un sueño inesperado hecho realidad. Le agradezco tanto a Dios por esos momentos donde sentí que todo estaba sin rumbo, mi familia siempre presente para que no tire la toalla y mi mánager por ser el puente de esta experiencia”.

Este espacio gira en tono a una conversación en una mesa redonda donde cinco personas de diversas trayectorias comparten conocimientos y opiniones.

La Miss Ecuador 2018 como cualquiera ha vivido altos y bajos en su vida, cuando acudió al espacio ‘Desiguales’ admitió que estuvo al borde de la anorexia porque la percepción de su cuerpo era que estaba gorda en sus inicios como modelo.

(Te invitamos a leer: Annabella Azín, la madre del presidente Daniel Noboa, de cumpleaños)

Virginia viajó a Estados Unidos para estar en el Miami Swim Week 2024 (el evento de moda de baño más grande del mundo) que reunió a más de 100 diseñadores. Desde desfiles hasta fiestas. Es una celebración dedicada a lo relacionado con la playa, con un enfoque especial en la sostenibilidad y la ecología.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!