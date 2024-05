Fernando Villarroel: “Me encantaría grabar con Lavinia”

No es la primera vez que el actor y director Fernando Villarroel parodia a un personaje político. Una de sus últimas caracterizaciones fue la de Cynthia Viteri. Ahora ha hecho la de la primera dama, Lavinia Valbonesi de Noboa. El personaje se llama Eco Vinia. A algunos seguidores del comediante les ha causado risa, mientras que otros consideran que es una falta de respeto y que lo hace para llamar la atención y estar en el ojo del huracán.

“No deben sorprenderse, siempre he parodiado a personajes que son relevantes en la opinión pública. No lo he hecho con financiamiento de nadie. Nació tras el proyecto inmobiliario en la comuna de Olón en el que se involucró a Lavinia. Agarró fuerza, se convirtió en un tema nacional. Como ciudadano apoyé a Olón porque en los pueblos costeros existe mucha gente pacífica. Yo tengo cabeza de comediante, todo se lo ve con humor, son tantos años en este oficio. Inicialmente iba a parodiar al presidente Daniel Noboa.

No es la intención faltar el respeto o burlarse. Soy de los pocos que hacen sátira política, tengo experiencia. Además, de esta forma refuerzo el tema del que se está hablando”, expresa Fernando.

No descarta caracterizar al jefe de Estado, que el 24 de mayo en la Asamblea Nacional lució los zapatos conocidos como ‘máquina de guerra’, los Prada. “Me lo han pedido (risas). Ya veremos. Nada es político, solo comedia. No he recibido ninguna respuesta de Lavinia, me encantaría grabar con ella. La invitación está hecha. Hacer esa dupla sería genial. Es muy simpática y carismática. He hecho la sátira de que quiere cortar el manglar y además hablo de que no se ha hecho el descuento en las planillas de luz como se ofreció”.

A Fernando le han pedido que “haga una novela con Eco Vinia en Galápagos. Ella es manaba, pero el padre vive allá”, agrega el actor, que se mantiene activo grabando campañas publicitarias con marcas y estrategias de comunicación.

Se destaca sin hacer mucha bulla

A la exreina de belleza Virginia Limongi la invitaron al programa Desiguales de Univisión en Miami. Este es presentado por Adamari López, la doctora Nancy Álvarez, entre otras famosas. No necesitó hacer bulla, como lo hizo Alejandra Jaramillo para lanzar sus productos keto. Simplemente llegó a la ciudad de Estados Unidos y dio la entrevista.

“No lo conté porque no sabía si se iba a dar, solo lo sabía mi mánager, que me hizo el contacto con Univisión. Realmente vine por una pasarela de trajes de baño, Miami Swimm Week, que se organiza anualmente. El productor de 'Desiguales' y 'Siéntese quien pueda', Carlos Mesber, quiso conocerme. Tenía previsto ir a Sin rollo y al pódcast de Alejandra”, manifestó.

Permanece en esa urbe, tomándose unas vacaciones, haciendo compras, paseando hasta el fin de semana.

