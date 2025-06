¿Quién heredará la fortuna de Brian Wilson tras su muerte?

La música está de luto tras la muerte de Brian Wilson, cofundador y genio creativo detrás de The Beach Boys, quien falleció recientemente a los 82 años. Su partida no solo ha dejado un vacío en la industria musical, sino que también ha generado preguntas sobre el destino de su fortuna, estimada en $100 millones de dólares, y las disputas familiares en torno a su herencia.

Brian Wilson fue una de las figuras más influyentes en la historia del rock y el pop, conocido por su innovación en el estudio de grabación y composiciones atemporales como God Only Knows, Good Vibrations y Wouldn’t It Be Nice. A pesar de sus luchas con problemas de salud mental y adicciones, su música trascendió generaciones, consolidándolo como uno de los grandes compositores del siglo XX.

¿Cuál era el patrimonio de Brian Wilson?

Según informes de Finance Monthly, la fortuna de Wilson asciende a aproximadamente $100 millones, acumulados a través de regalías, giras y ventas de discos. Sin embargo, su herencia no será distribuida de manera equitativa entre sus hijos, lo que ha generado controversia.

La Fortuna de Brian Wilson: ¿Quiénes heredarán su Patrimonio?



Melinda Ledbetter Wilson (su difunta esposa): Antes de su muerte en 2024, Melinda era la principal administradora de los asuntos financieros y de salud de Brian. Se espera que parte de la herencia vaya a su patrimonio.

Sus siete hijos: Brian tuvo dos hijas adoptadas con Melinda (Daria y Delanie) y cinco hijos biológicos (Carnie, Wendy, Marilyn, Dakota y Dylan). Sin embargo, según Hello! Magazine, no todos recibirán partes iguales, lo que podría generar disputas legales.

Fundaciones benéficas: Wilson era conocido por su apoyo a causas de salud mental y música terapéutica, por lo que parte de su fortuna podría destinarse a organizaciones sin fines de lucro.

Posibles disputas familiares

En los últimos años, la familia Wilson ha enfrentado tensiones, especialmente después de que Brian quedara bajo tutela legal debido a su deterioro cognitivo. Algunos informes sugieren que no todos sus hijos estaban satisfechos con la gestión de Melinda, y ahora que ambos han fallecido, podría surgir una batalla por la herencia.

Más allá de las disputas financieras, el verdadero legado de Brian Wilson es su contribución eterna a la música. Aunque las preguntas sobre su fortuna siguen en el aire, su influencia artística perdurará por generaciones.

Mientras los fanáticos alrededor del mundo lloran su partida, la pregunta sigue siendo: ¿Quién heredará no solo su dinero, sino también su espíritu creativo?

