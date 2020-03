Henry Bustamante: ¿Es el jefe de Marián Sabaté?

El presentador Henry Bustamante se siente como ‘pez en el agua’ conduciendo el segmento de farándula en el programa En Contacto de Ecuavisa.

Los reporteros de dicho espacio, Evelyn Calderón y César Romero, lo han catalogado como ‘el duro’ de la farándula, pues Henry es el director de contenido y se encarga de seleccionar las entrevistas y los temas que se muestran al público.

Yo tengo 14 años como presentador y tuve un ascenso el pasado 27 de diciembre, ya que me pidieron que me encargue del segmento de farándula. Lo que pidió la directora fue mejorar el espacio. Henry Bustamante

“Yo voy a hacer lo que me pidan y con gusto. Siempre trataré de sumar y no de restar. Soy como el todólogo, mi proceso me lo permite, ya que me inicié detrás de cámaras. Soy el talento que ha probado todo" agregó.

En reiteradas ocasiones se le consultó si con ese nuevo cargo se podría decir que es el jefe de la presentadora Marián Sabaté, "en teoría, en la práctica no. El contenido lo manejo con los reporteros. Respeto la experiencia de Marián. Siempre conversamos sobre lo que se expondrá. Betty Mata es la que está por encima de nosotros", finalizó.