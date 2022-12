EXPRESIONES conversó con la presentadora de noticias Hellen Quiñónez. La periodista del noticiario 24 aceptó gustosa compartir su manifiesto para la sección Tengo que decirlo.

1. "En este momento de mi vida me encuentro feliz. He logrado muchas cosas, alcanzando metas y lo más importante es saber que mi familia está bien”.

2 “Mi vida serviría para una telenovela, muy inspiradora por cierto. Vengo desde muy abajo, creo que sería dirigida a niños y niñas, porque sin importar la condición pueden alcanzar sus sueños, trabajando”.

3 “Soy la hija de un militar ya retirado y de una ama de casa. Tuvieron cinco hijos. Con el sueldo de mi papá hubo situaciones complicadas. Teníamos para comer y estudiar, pero no para viajes y distracciones”.

4 “Los padres de familia que son pobres, su único deseo es que sus hijos estudien y se superen. Yo les digo que sí se puede”

5 “No hay ningún galán en mi vida (risas). Estoy soltera. Conforme pasa el tiempo nos ponemos algo exigentes”.

6 “Hay gente que me tiene algo de miedo porque tengo cara de brava, pero yo soy un dulcesito, así somos los esmeraldeños”.

La presentadora de televisión es una mujer soltera y que no tiene un prospecto físico de hombre. Karina Defas

7 “Hay cosas que me enojan como la impuntualidad y la irresponsabilidad, al igual que la mentira. Jamás podría perdonar a una pareja el engaño”.

8 “Desde el vientre de mi madre, sabía que iba a llegar al mundo siendo barcelonista y comunicadora”.

9 “Lo más duro que viví fue dejar a mi familia en Esmeraldas y hacer las maletas para vivir en Quito. Si hoy viviera en mi ciudad natal seguiría en casa de mis padres, porque soy muy esmeraldeña, apegada al hogar, a la cultura, las tradiciones, los olores y los sabores de mi tierra”.

10 “Soy muy buena embajadora de mi tierra, sé cocinar muy bien y lo hago para la gente que quiero. Me salen muy bien los encocados, los ceviches, el pescado asado. Así atraigo a la gente”.

11 “No tengo algo que se puede decir favorito, no tengo un prototipo de pareja, pero sí me gustan los detalles, como una flor, tampoco pido un carro, un piropo, un mensajito, esas cosas enamoran”.

12 “En lo primero que me fijo en un hombre... no puedo decirlo, luego saldrá publicado (risas). Pero después de eso, su personalidad”.

13 “Lo bueno de trabajar en noticias es que aprendes a ser una persona más empática y con mentalidad abierta. Quiero a la gente necesitada y de escasos recursos. Me duele el hecho de ver a un padre de familia que no cuenta con los recursos para comprar una medicina o aquellos cuyos hijos han sido violentados o asesinados”.

14 “Quienes estamos en el mundo de las noticias estamos conectados 24/7, he estado con amigos comiendo y he tenido que dejarlos para cubrir un hecho”.

Helen Quiñónez Helen ha rechazado propuestas políticas. Admite no estar preparada. Karina Defas

15 “No aceptaría un cargo político, engañar también es corrupción y no le mentiría a mi gente. No puedo asumir un reto para el que no estoy preparada ni capacitada y tampoco tengo una varita mágica. He rechazado ofrecimientos porque no estoy interesada, al menos ahora”.

16 “Hellen Quiñónez es una marca (sonríe). Por eso emprendí un negocio y tengo mi propia boutique online. Muchas mujeres me preguntaban por la ropa con la que aparecía en el canal y ahí nació la idea. En muchas ocasiones yo me encargo de todo y hasta entrego el pedido personalmente”.

17 “No creo en los afrodisíacos. Son un mito y no provocan algún efecto”.

18 “Puedo desayunar, almorzar y merendar cualquier alimento a base de verde”.

19 “Tengo una mejor amiga en el medio televisivo y es Ale Boada, ella ha sido una bendición de Dios en mi camino, me ayudó mucho cuando llegué a Teleamazonas, es una gran compañera”.

20 “Varios de los jugadores de la Tri son de Esmeraldas y estoy orgullosa de ellos porque sortearon todo tipo de dificultades. Vienen de una tierra que carece de agua potable y oportunidades, sin embargo llegaron a un Mundial”.

21 “Por mucho tiempo no tuvimos un centro comercial en Esmeraldas y cuando lo inauguraron, hubo personas que por primera vez se subieron a una escalera eléctrica. Lo que todavía no tenemos es una sala de cine. Los niños de Esmeraldas no han visto una película en pantalla gigante”.

22 “Quisiera entrevistar algún día a Barack Obama, es un ejemplo para los afrodescendientes. Probó ser un buen líder y un buen esposo y padre de familia”.

23 “Mis olores que me seducen son el coco y el cacao. Yo huelo a eso”.

24 “Amo la playa y el agua salada se lo lleva todo. Me gustan Muisne y cuando voy uso tanga, revisen mis redes (risas)”.

25 “De comunicadores admiro a Milton Pérez y Alfonso Laso”.

26 “Soy mujer de salsa y reguetón, buena embajadora de mi tierra”.

27 “Si hiciera una película de mi vida le pondría La gota que rompe la piedra”.