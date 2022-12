Gabriel Soto: Al actor lo vinculan con la Sara Corrales

Hay fuertes rumores que afirman que Gabriel Soto (47) e Irina Baeva (30) ya no son están juntos. Fuentes allegadas a la pareja manifiesta que él y Sara Corrales, su coprotagonista en la telenovela Mi camino es amarte, viven un tórrido romance.

Todo parece indicar que la ruptura entre el mexicano y la actriz de origen ruso, se dio porque esta última mantenía todavía contacto con su, el actor Emmanuel Palomares, quien grabó en Ecuador la película Camino a la libertad.

Esto no fue lo único que molestó al ex Kairo, sino también que al parecer ella no se portaba muy bien que digamos con sus hijas, frutos de de su relación con Gerardine Bazán. Y también se mostraba agresiva.

El periodista mexicano Gabriel Cuevas señaló que Sara Corrales, quien anteriormente estuvo con Robinson Díaz, cuando aún era un hombre casado, ha sido un soporte para Soto, hasta lo ayudó cambiarse de residencia e incluso le presentó a su asistente personal para ponérselo a las órdenes.