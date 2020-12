Héctor Muñoz: Si quieren un circo, entonces voten por payasos

Trabajar en la función pública menos querida por la ciudadanía no es sencillo. El asambleísta independiente Héctor Muñoz se somete a El Cuestionario de EXPRESIONES y habla sobre lo bueno, lo malo y lo feo de ser un ‘padre de la patria’.

¿Qué hace para relajarse luego de las sesiones eternas del pleno?

Silvana Vallejo:“La compra pública es como un vals con sobresaltos” Leer más

Soy bastante familiar y bastante amiguero. En esta pandemia lo que más me ha costado es no ver a mi familia y a mis amigos. Pasar en familia es un desahogo para mi esposa y para mí. Jugar con mi hijo también es muy importante y trato de hacer ejercicio cinco veces por semana.

¿Qué ha sido lo positivo de la pandemia?

Sin lugar a dudas aprovechar tiempo con mi hijo. Para mi esposa y para mí, Lorenzo es el amor de nuestras vidas y llegó a darnos una luz impresionante. Eso ha sido fundamental. Ahora es lindísima la relación que tenemos con él. Somos tres amigos.

En mayo se acaba la Asamblea, ¿qué viene luego?

Voy a ejercer mi profesión (abogado) de forma privada. Me gustaría buscar un espacio para charlas y contar la experiencia de estar en la Asamblea. Han pasado cosas en mi vida que me hacen verla diferente.

El infarto...

Cuando tuve 33 años tuve un infarto y ese shock le hace priorizar la vida de forma diferente.

¿Qué le ayudó a pasar ese suceso?

Ser yo mismo, frontal y transparente. Ver las cosas como son. Hay que disfrutar lo bueno y procesar lo malo. Uno debe aceptar cuando se equivoca y debe pedir disculpas.

Es un excelente chef, según nos dijeron en su casa...

Me gusta cocinar y me encanta comer. Lo hago con mi esposa. Preparo de todo, me gusta mucho el ceviche y el asado.

¿La cocina es un desahogo?

Sí, sí. Me gusta y creo que lo que uno hace por obligación está mal. Yo trato de inventar en la cocina para tener un ambiente sumamente cálido. Son herramientas que ayudan a pasar momentos como el actual.

¿Qué más ayuda a superar los momentos difíciles de la pandemia?

Me gusta mucho el rock. Me gusta leer y hacer ejercicio por las noches. También disfruto viajar pero por la pandemia no se puede hacer. Cada vez que teníamos la oportunidad -antes de la pandemia y de la Asamblea- viajábamos. De hecho, con mi esposa nos conocimos en España.

¿Qué es lo primero que harán cuando haya vacuna?

Creo que va a coincidir con mi salida de la Asamblea (risas). Estamos pensando hacer un viaje para ver a mi familia política en España. Ojalá se pueda dar. También quiero volver a los estadios, quiero que mi hijo vaya al estadio a ver un partido de fútbol.

¿Luego de dejar la Asamblea se tomará vacaciones?

Yo no puedo estar tranquilo. No puedo estar quieto. Estoy viendo y organizando mis temas profesionales. Tengo varios proyectos. Pero si sale la vacuna lo primero que haremos es un viaje.

Héctor Muñoz junto a su familia. Karina Defas

Puertas Adentro

Xavier Hervas: 'Haré más retos de Tik Tok' Leer más

La Asamblea Nacional tiene un 2 % de aceptación ciudadana, ¿cómo es trabajar en la función menos querida del Estado?

Es complicado. A nadie le gusta que le estén p#%$ todos los días y peor por cosas en las que uno no tiene nada que ver. A veces es frustrante, pero creo que desde la Asamblea se puede llegar a hacer mucho más de lo que se dice.

¿Las críticas están sustentadas? ¿Tiene colegas que no trabajan?

El peor problema que tiene la Asamblea son los casos de corrupción. Hay un preso, otros prófugos y algunos exiliados. Eso es un revés importante para la Asamblea Nacional, pero hay gente valiosa en todas las bancadas. Evidentemente, la debilidad es lamentable para nosotros y para la democracia.

¿Qué es lo más divertido que tiene la Asamblea Nacional?

La amistad que puedes hacer. Hay gente de la que aprendo muchísimo. Es bueno conocer gente y conocer otro tipo de realidades. Además, las acciones que hace uno pueden ayudar a la gente.

¿Qué es lo más desagradable de la Asamblea?

Lo más difícil son las críticas sin razón. Que a todos los 137 asambleístas nos traten de ineptos e irresponsables o ladrones es algo que no me gusta.

Para ser político hay que bañarse en aceite...

Yo no puedo. No he sido nunca así y la política no me va a cambiar. Me afecta y le afecta a mi familia que la gente diga ese tipo de cosas.

¿Pero si hay asambleístas que caben en los agravios de la ciudadanía?

Soy muy respetuoso de los procedimientos. Los que han sido juzgados o probados como delincuentes sí, pero creo que también hay un morbo de la ciudadanía sobre la Asamblea Nacional.

¿Ustedes son víctimas de las redes sociales?

Yo creo que la ciudadanía debe informarse más. El reto está en saber por quién se va a votar. Si quieren que el Parlamento sea un circo, entonces voten por payasos. Si quieren que un parlamento sea una correccional, entonces voten por delincuentes.

¿Por qué no busca la reelección?

Se acaba la relación con la Asamblea, al menos por ahora. A mí me llegó a saturar. Esto demanda muchísimo tiempo y yo tengo un hijo de cinco años. Para mí, lo más importante siempre será la familia.

¿Qué le diría al candidato Héctor Muñoz de hace cuatro años atrás?

Le diría que se prepare muchísimo y que estudie todos los días. Que lo principal no es lo político, sino lo jurídico. El hecho de ser honesto no puede ser una cualidad sino algo natural.

El asambleísta independiente Héctor Muñoz no buscará la reelección. Karina Defas

Ping-Pong

Alfredo Borrero: "La jefa en la casa es mi esposa" Leer más

Asamblea: Responsabilidad.

Familia: Amor.

Fútbol: Pasión.

Sector público: Loable.

Hijo: Amor de mi vida.

Esposa: Todo, mi compañera.

Rock: Sensaciones.

Alcaldía: Experiencia.

Mauricio Rodas: Excelente persona.

César Litardo: (pausa larga) Desorganización.

SUMA: Gracias.