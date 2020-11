Silvana Vallejo:“La compra pública es como un vals con sobresaltos”

En sus manos está la supervisión de la compra pública del Ecuador. Silvana Vallejo es la directora general del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y está acostumbrada a recibir críticas y halagos por su gestión. Para esta conversación con EXPRESIONES, la funcionaria dejó por un momento sus retos laborales para someterse a El Cuestionario, en el que hizo una que otra confesión.

¿Mantiene el mismo control en su hogar que con las compras?

Me encanta comprar. Siempre estoy viendo qué cosas nuevas aparecen y qué detalles existen. Somos una familia que hace deporte y me gusta ver los accesorios nuevos en los temas de deporte. En las compras de supermercado también me gusta la novedad. Al final veo el precio.

¿Qué música escucha en la oficina?

No escucho música mientras trabajo. La mejor manera de relajarme cuando la cosa se está poniendo dura es invitar a un café a la primera persona que pase (risas). En el café se depositan los problemas y las soluciones.

¿Y en la vida cotidiana sí hay momentos con música?

Me encanta la música, me encanta bailar toda la música que sea alegre. También me gusta el pasillo porque creo que es un poema.

¿Con qué género musical compararía a la compra estatal que está llena de trampas e intentos de corrupción?

Siempre me da sorpresas la contratación pública. Siempre me asombra y por eso creo que podría relacionarse con un vals. Un vals porque mientras sucede una compra hay pasos monótonos pero de repente hay sobresaltos y pasos que sorprenden.

El ciclismo es uno de sus deportes favoritos. Y lo que más disfruta es practicarlo en familia. Karina Defas // EXPRESO

¿Cómo es su tiempo en familia?

Antes de la pandemia dedicábamos los fines de semana para ir a la montaña y hacer deporte. Buscábamos espacios. En la pandemia compartimos más tiempo. Almorzamos juntos y pasamos más momentos. Madrugamos para caminar y hacer deporte.

¿Qué deporte?

La bicicleta nos gusta a todos. También me gustan mucho las carreras. Practicamos carreras de 10 kilómetros y 15 kilómetros.

¿Hay tiempo para hacer deporte y laborar entre semana?

Sí. Nos despertamos a las 05:45 y hacemos media hora de caminata o carrera. A las 07:00 estamos listos para trabajar.

¿Qué prefiere vigilar: procesos de compra pública o pasear todo el día en bicicleta?

Yo creo que las dos puedo hacerlas simultáneamente. Ambas actividades las disfruto de verdad.

¿Hay funcionarios que le hacen un ‘viernes negro al Estado’?

Sí, siempre encontramos a alguien que nos sorprende. Es un juego del gato y el ratón porque al ser humano no le gusta ser controlado. Le gusta pensar que puede evadir controles. Por eso me gusta la contratación, porque es dinámica y siempre se aprende. No he tenido un solo día en el que no haya novedades.

Entre papeles, defectos y virtudes

Disfruta de su trabajo y dice que cuando se siente agobiada no hay nada como una taza de café. Karina Defas // EXPRESO

¿Le molestan los comentarios negativos a su gestión?

Una de mis características personales es mirar la parte positiva. Cuando veo críticas me fijo en lo que dicen y puedo determinar si les falta información o capacitación. También cuando tienen razón y hay que actuar. Hay críticas que son bienvenidas y otras que no se aceptan. En esas hay que dar vuelta a la página y continuar.

¿Qué les dice a los corruptos?

Que lo piensen dos veces. Que tenemos los protocolos para llegar hasta el funcionario corrupto. Hemos metido a la cárcel a los que no hicieron bien las cosas. No nos tiembla la mano cuando vemos irregularidades.

¿Cuál es el peor defecto de la burocracia nacional?

La falta de confianza para comunicar algo. La mayor parte de los problemas se resuelven cuando se comunican, pero la gente se queda callada. Tienen miedo a hablar.

¿Cuál es su mayor defecto?

A veces quiero abarcar más, supervisar todo y por eso exijo demasiado. En cada día pueden existir hasta 10 o 20 procesos críticos y no se puede ver todo. Tengo que escoger dos o tres y me siento que no he hecho bien el trabajo. Eso no me hace sentir bien.

¿Y su virtud?

La paciencia y escuchar a la gente. Creo en la gente. Cuando uno cree en las personas se genera una confianza que permite aprender.

¿Cuál es su relación con el presidente Lenín Moreno que le confió en dos ocasiones diferentes la dirección general del Sercop?

Para mí fue un honor la convocatoria del presidente. Antes de designarme directora general él no me conocía, solamente miró mi trayectoria y eso es lo que más admiro de él: es una persona que se basa en los resultados.

Ping Pong

Los momentos en familia son los que más disfruta. Con ellos comparte sus aficiones. Karina Defas // EXPRESO

Compra pública: Transparencia.

Corrupción: Intolerable.

Lenín Moreno: Amigo.

Sobornos: Injustificable.

Transparencia: Bandera de futuro.

Música: Alegría.

Esposo: Apoyo.

Austeridad: Ahorros.

Burocracia: Reflexión.

Ciclismo: Paz.

Familia: Esperanza.