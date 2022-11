El afamado cantante y actor británico Harry Styles fue golpeado en el rostro mientras ofrecía un concierto en Los Ángeles. El suceso tuvo lugar mientras el intérprete de As it was finalizaba una de sus canciones y, desde la audiencia, le lanzaron un objeto que impactó directamente en su ojo izquierdo.

El momento fue captado en varios vídeos que fueron subidos por sus admiradores a las redes sociales. En las imágenes se observa al solista de música pop caminando por la pasarela y saludando al público y luego llevar su mano al ojo con un gesto de dolor.

Pese al incidente, Styles continuó con su presentación. Según se informó, el objeto era un bombón.

De acuerdo al medio Emol, un miembro de la banda de Styles informó durante un en vivo en redes sociales que el cantante está bien. Luego, el propio intérprete se sumó a la transmisión y aseveró que usará un parche en el ojo en su próximo show.