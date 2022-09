El artista Harry Zúñiga, más conocido como Harry 'El Híbrido', será candidato a concejal por el Partido Social Cristiano. Así lo dio a conocer en sus redes sociales, este sábado 10 de septiembre, en una fotografía que publicó en su cuenta de Instagram, en el que agradeció a la alcaldesa Cynthia Viteri.

Receso, pese a votaciones y proyectos de ley en cola Leer más

"Gracias a esta gran mujer de Dios la Alcaldesa @cynthiaviteri por darme la oportunidad de poder ser parte de este gran equipo de trabajo y poder obrar ahora en el sector público, pero esta vez de una manera mucho más grande llegando a miles de familias, como lo hacía desde el sector privado, llevando a sus hogares con un poquito de distracción, arte, felicidad, show, ejercicios y salud…", escribió.

Carlos Julio Gurumendi se despide de la TV e incursiona en la política Leer más

De acuerdo a un documento al que accedió EXPRESO, Zúñiga será suplente de Cynthia García, que figura como tercera candidata a concejal del distrito 2.

En la publicación, asimismo, agradeció a su familia y al vicealcalde Josué Sánchez, a quien describió como "gran amigo".

Este último funcionario, en la misma red social, compartió una fotografía en la que dijo conocer la vocación de servicio de Zúñiga hacia la comunidad. "No hay duda @harryelhibrido de que serás un gran Concejal. Has trabajado en prevención y has logrado sacar a cientos de jóvenes de las drogas a través del deporte… Sé que desde lo público lograrás salvar muchas más vidas", se lee en la publicación de Sánchez.