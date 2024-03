Halle Berry lo suyo no era herpes, era la perimenopausia

Dicen que todo pasa por algo y la ganadora de un Óscar a mejor actriz lo ha confirmado. En una conversación con la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, a propósito de los ciclos A day of unreasonable conversation organizados por la agencia de impacto social Propper Daley, en el Getty Center de Los Ángeles (California), Halle Berry (57) recordó cuando, tres años atrás, finalmente conoció al hombre de sus sueños, el músico Van Hunt (54), con quien mantiene una agitada vida sexual.

Como consecuencia, explicó, empezó a sentir mucho dolor luego de las relaciones íntimas. Acudió entonces a un médico quien le diagnosticó “la peor herpes que había visto en su vida”. Ante tal información, ambos decidieron someterse a varias pruebas, que solo confirmaron que ninguno de los dos padecía esa enfermedad.

“Después descubrí que era un síntoma de la perimenopausia”, asegura Berry. El dolor era producto de la sequedad vaginal, efecto secundario común durante este periodo propio de la mujer.

Este curioso episodio dio pie a su nueva línea de negocios: rē•spin, una plataforma digital centrada en salud y bienestar para mujeres que se encuentran en el periodo de premenopausia y menopausia.

“Mi médico no tenía los conocimientos adecuados y no me preparó. Entonces pensé: ‘Tengo que usar mi plataforma, tengo que usar todo lo que tengo y lo que soy para lograr un cambio y una diferencia en la vida de otras mujeres”.

Definitivamente, nadie sabe para quién trabaja.

