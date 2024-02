'Los Hackers' continuarán sin Santiago Castro

Desde que 'Los Hackers' se estrenó en septiembre del 2022, Santiago Castro formó parte del espacio de farándula. El 31 de enero del 2024 dijo que se marchaba, pero no lo hizo donde correspondía y donde se esperaba, sino en su otro programa, 'Calientitos TV', que se emite digitalmente.

Alegó que en el Canal del Cerro le querían bajar el sueldo y que no se puede ir para atrás como el cangrejo. "No he aceptado aquello".

La panelista Marián Sabaté dio la versión de la empresa televisiva en la emisión del jueves 1 de febrero. Dijo: "No coman cuentos, solo aquí les diremos la verdad". Posteriormente agregó: "Queremos informarles que el presentador Santiago Castro decidió poner fin a esta etapa en esta cadena televisiva, se le hizo una propuesta económica para una nueva temporada, pero no aceptó. Presentó su renuncia y ha expresado su deseo de continuar con sus proyectos personales. Te extrañaremos". Añadió que 'Los Hackers' continuarán.

Aunque la producción inició con una buena sintonía, a estas alturas ya no es la misma. En la cadena están molestos porque los ha hecho quedar como ‘chiros’, afirma una fuente.

Las malas lenguas aseguran que el comunicador (que tiene un montón de enemigos, entre ellos Dora West, Rey Vásquez, Soraya Guerrero, La Suka, La Coqueta...) hizo berrinches porque Connie Garcés está en la mira, tras su participación en 'Desafío a la fama'. No se pueden ver ni en pintura. ¿La veremos pronto?

Incluso para ocupar su lugar sonó el nombre de Emilio Pinargote, a quien se le preguntó y expresó que “es falso, más falso que beso de madrastra”. El miércoles estuvieron Nathaly Carvajal y el estilista Héctor Alvarado. Zapatero a tu zapato.

Recientemente se armó un alboroto cuando la excompañera de Santiago, Soraya Guerrero, comentó que él había hecho brujería a miembros del equipo de producción de Ecuavisa para ingresar y mantenerse.

Tal vez para calmar los ánimos, la revista 'En contacto' invitó una vez más al pastor Carlos Villacrés para hablar de que a Dios no le agrada la brujería, santería... Ahora expresan en son de broma en las redes sociales que esta no le funcionó. Tras los hechos violentos del 9 de enero, el programa estuvo fuera del aire más de lo esperado y no se dio una explicación.

Ya Santiago anunció que seguirá en su espacio digital, el cual prepara nueva temporada. Por estar en 'Los Hackers' o por confiado descuidó 'Calientitos TV', el cual no tiene la misma acogida que antes.

