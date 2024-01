Polo Baquerizo ya no es parte de TC

Después de 47 años y medio, Polo Baquerizo, quien en marzo cumplirá 69 años de vida, ya no es parte de TC. Según el comunicador, hasta octubre pasado estuvo en esa empresa televisiva, de la que fue desvinculado.

"No me pude despedir de mi público. Lo lamento porque por muchos años me fue fiel. Me duele, me entregué con alma, vida y corazón. Todos saben que soy muy sentimental", expresa.

Durante 40 años condujo el popular espacio de concurso 'Haga negocio conmigo', cuya primera emisión se dio en mayo de 1976 y que en enero del 2016 dejó de verse . Luego, Polo apareció en 'De casa en casa', los miércoles.

"Tras la pandemia ya no volví a la pantalla. Estuve a cargo de actividades internas, como grabaciones, promociones e identificaciones". Incluso como ya no se lo veía, un grupo de sus fieles seguidores creían que ya no estaba en el canal.

El gerente de producción de TC, Cheo Navarrete, dijo: "Acá no se ha comentado nada. Me toma por sorpresa la noticia".

Polo siempre se caracterizó por su estilo de conducción jocoso y burlón, y como siempre intentaba que la gente gane algo en 'Haga negocio conmigo' fue apodado como el 'Eterno Perdedor'. También se caracterizó por su vestimenta: lucía tirantes, camisas mangas largas de botones y pantalón negro. Entre sus fans destacaban las madres y abuelitas, a las que siempre les dedicaba especiales en el Día de la Madre y en Navidad.

Con Ana Buljubasich, Byron Rivera y Rocío Cedeño. Cortesía

Desde el año pasado se reúne con algunos de sus excompañeros, entre ellos Ana Buljubasich, Jorge Kronfle, Rocío Cedeño, Blanca Ugarte y Francisco Vera, quienes ya tampoco están en TC, para comer y recordar anécdotas. La iniciativa de estos encuentros mensuales fue de Alfredo Adum. El más reciente se dio en el restaurante Quino del chef Byron Rivera.

Polo Baquerizo en 'Haga negocio conmigo'. Archivo

