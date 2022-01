Jubilarse era algo que le rondaba por la cabeza a la presentadora y productora Anita Buljubasich desde hace mucho tiempo. No fue con la llegada de Úrsula Strenge al programa 'De casa en casa', de TC, que le surgió esa idea como muchos pensarán. La tenía años atrás.

Lo que esperaba era arreglar como corresponde (la aspiración de cualquier empleado) la parte laboral y lo logró con el gerente general Rafael Cuesta, quien en una entrevista con EXPRESIONES mencionó que no quería que ella se marche de la empresa televisiva cuando los rumores surgieron y se lo consultó sobre este tema.

Aunque el comunicador le hizo algunos ofrecimientos, como un espacio propio o producir nuevamente, Anita dijo no. Había tomado una decisión junto a su familia, integrada por su esposo, el músico Nerio David Pérez y sus hijos, Marcelo, Gabriela y Ana Paula. Llegó el momento de partir tras 36 años de actividades.

Hasta fin de año del 2021 estuvo en la revista familiar y en TC. Volverá solamente para decir adiós, el 6 de enero, el día de su cumpleaños. “Ahí me despediré y se lo comunicaré a los televidentes. Yo quería hacerlo sin bulla, durante las fiestas decembrinas, Rafael no quiso porque considera que no es lo justo por mi trayectoria, no está de acuerdo que me marche. Tampoco el gerente de producción, Juan Carlos Pérez”, cuenta Anita.

Tras trabajar en radio, la presentadora llegó a TC. Durante estas casi 4 décadas recibió ofrecimientos de otras cadenas para presentar, producir... pero prefirió quedarse en esa televisora, incluso cuando la situación se puso crítica y la incautaron.

“Es una empresa que amo y de la que me voy agradecida. Aunque era una idea que tenía hace tiempo, la pandemia aceleró todo. Quiero mi vida. Estoy muy contenta, mi esposo y mis hijos también querían que lo haga hace rato. No fue fácil tomar la decisión, dejar atrás tantos programas que he hecho, pero ya es hora.

A esta altura de mi vida tengo otras prioridades, otras necesidades. Sé que me retiro joven, pero no quiero llegar al canal en silla de ruedas o quedarme dormida en el espacio. Tengo el orgullo de decir que soy la única animadora con larga permanencia en pantalla, ni Mariela Viteri ni Marián Sabaté la tienen y la única que llegó a ser gerente nacional de producción. No me queda nada pendiente”.

Anita seguirá con su espacio 'Médico online' en Wuan+, “con mis marcas en las redes sociales y asesorías. Tengo previsto un viaje a Estados Unidos para visitar a mi sobrina, Camila, quien se acaba de casar. Me iré con Gabriela y Ana Paula. Allá está mi hermana, Mónica. Gracias a Dios estoy sana, admiro a la gente que quiere trabajar hasta el último momento. Puedo darme el lujo de retirarme para disfrutar de mi familia. Tal vez me vaya de paseo a Argentina y a Europa”, añade.