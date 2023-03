Primera década del Siglo XXI. Ona y Salome Friesen (Rooney Mara, El callejón de las almas perdidas, 2021, y Claire Foy, reina Isabel II en La Corona, 2016) son parte de una solitaria colonia menonita. Todas sufren en silencio los ataques sexuales de varios miembros de esa comunidad religiosa. Utilizando tranquilizantes para ganado, los sujetos las violan; ellas oscilan entre 5 y 65 años. Las hacen creer que todo es obra de Satanás y cualquier rechazo a esa creencia es producto de su imaginación.

'El imperio de la luz', que no se pierda la belleza del cine Leer más

Dos chiquillas se percatan de lo que está ocurriendo y afirman haber visto el rostro del abusador y con arrojo alzan sus voces. Se reúnen. No saben leer, peor escribir. Piden ayuda al maestro August Epp (Ben Whishaw, el Q de 007, sin tiempo para morir, 2021 y él escribe las actas de esos encuentros. Allí están las matriarcas… Ágata (Judith Ivey) y Greta (Sheila McCarthy). También Mariche Loewen (Jessie Buckley) y Janz (Frances McDormand, Óscar por Fargo, 1996; Tres anuncios por un crimen, 2017; y Nomadland, 2020), cuya cicatriz en el rostro es notable, representa al huracán que se amaina.

Este largometraje aspiran al Óscar destinado a la mejor película del 2022 y uno de los dramas cinematográficos más apasionados y precisos del año, donde la labor conjunta del reparto conmueve… hace hervir la sangre.

Descuellan Claire Foy al otorgar existencia a una mujer que está dispuesta a sacrificarse por el bienestar de su prole. Rooney Mara, luminosa, queriendo superar la tragedia, de perdonar y afrontar la vida. La McDormand, en su brevísimo rol (también una de las productoras del filme) es fuego y sentencia. Whishaw, con el único papel masculino de importancia, ejecuta su interpretación con sobriedad y estilo.

Sarah Polley (44), actriz consumada, directora y guionista de Ellas hablan, impone su agudeza y lirismo, su febril talento y maestría; aunque no obvia su enfoque teatral. Y ese detalle es el que permite analizar la estructura del vigoroso diálogo, de nuestra sociedad, especialmente cuando reunidas germinan tres sentencias que siempre serán válidas: “Debemos decidir quedarnos y luchar o… irnos (pausa). No haremos nada”. También: “Debe haber algo por lo que valga la pena vivir en esta vida, no solo en la próxima”. Y no borrar de la memoria eso de “¿Por qué el amor, la ausencia del amor, la necesidad de amar deriva en tanta violencia?”.

'Quizás para siempre', una cinta con gran reparto y diálogos algo flojos Leer más

Las palpará mejor cuando vea la actuación de quienes lo dicen, en un filme que rebosa convicción, que figurará entre las mejores realizaciones de la presente década y clara demostración de que en pocos años los súper héroes habrán desaparecido.

La cinematografía es efectiva, no usa colores brillantes sino sobrios, así el espectador no se distrae con la belleza de sus paisajes sino que presta atención al libreto, alma de todo filme. La música es creada por Hildur Guónadóttir, ganadora del Óscar por la banda sonora de Joker.

Debe añadirse que, loablemente, es una película que vigoriza al feminismo.

Nota al margen. Está basada en la exitosa novela del mismo nombre, escrita por Miriam Toews, inspirada en hechos sucedidos en la Bolivia del 2007.

Calificación: * * * * 1/2

TAMBIÉN SE ESTRENA

El Reino de Terracota. Magnus vive en el subterráneo Reino de Terracota, su destino es ser un recluta para toda la eternidad. Pero su sueño es convertirse en un gran guerrero y para lograrlo debe capturar a Cuerno de Tierra.

Maremoto. En 1969, el gobierno noruego descubre uno de los campos petroleros más grandes del mundo. 50 años después, las consecuencias ambientales comienzan a manifestarse y un equipo de investigadores descubre que es el comienzo de una posible catástrofe apocalíptica.

Creed III. Adonis Creed está prosperando en su carrera y en su vida familiar. Cuando un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo reaparece tras cumplir condena en la cárcel, está ansioso por demostrar que merece su oportunidad en el ring.

13 exorcismos. Luego de una sesión de espiritismo, Laura Villegas comienza a comportarse de manera extraña. Alarmados por el siniestro comportamiento de su hija, sus padres acuden al Padre Olmedo, un exorcista autorizado por la Iglesia.