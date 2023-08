Adelaide, Australia. Mia (Sophia Wilde), solitaria adolescente, queda enganchada a la emoción de invocar espíritus a través de una mano -cortada de un brazo- y que el grupo al cual se une la tiene embalsamada.

Más, cuando le toca su ‘turno’, el alma que le responde afirma ser su madre, la que se suicidó años atrás. Ello desata fuerzas sobrenaturales y le tocará decidir en quien confiar...¿En los vivos o en los muertos?

En la gallada están Jade (Alexandra Jensen), Riley (Joe Bird), Sue (Miranda Otto), Hailey (Zoe Terakes) y Cole (Ari McCarthy). Todos saben que luego de pedirle a la mano eso de “Háblame”, tienen 90 segundos para cerrar el contacto o el espíritu quedará para siempre en los nuevos cuerpos.

El cine de terror siempre ha sido uno de los géneros más populares del Séptimo Arte y más que nunca en este Siglo XXI. Lamentablemente, la mayoría no tiene la calidad que en décadas pasadas tuvieron. En este milenio, muchas son de baja categoría y de limitada creatividad.

Sin embargo, de cuando en cuando, aparecen filmes que muestran originalidad y una forma de asustar ‘novedosa’. Entre ellas está Háblame, película australiana dirigida por los hermanos Danny y Michael Philippou, quienes también contribuyeron al guion.

En Google encuentro que se trata de su primera cinta y que antes se dedicaban a los cortometrajes que exhibían en YouTube. No los he visto, por lo tanto no puedo juzgar su trayectoria, pero si afirmar que han logrado una obra llamativa de suspenso, con una cierta dosis de buen humor, aunque se piense que ello era innecesario.

Tampoco puedo escribir sobre los intérpretes. No son figuras de renombre, pero sí puedo afirmar que Sophie Wilde es talentosa y que da a su rol tremenda credibilidad. Igual mérito guarda Ari McCarthy. Así, en esencia, el grupo actoral es eficiente y de loable maquillaje, especialmente en lo siniestro.

El largometraje (95 minutos) empieza con un prólogo sangriento: Cole ingresa a una fiesta a la cual no está invitado. Está buscando a su hermano Daniel (Otis Dhanji), que sufre heridas. El encuentro es la primera sorpresa del filme.

Luego viene la trama, aunque no libre de fallas, que le permite salir adelante, sobre todo por el hecho de que surgen momentos de posesiones demoniacas que hacen recordar a esa gran película que es El exorcista (1973).

Así llega a ser inquietante, estresante, inventiva, de anarquía macabra, desbastadora y desgarradora... un espectáculo siniestro, de un argumento que se nutre de teléfonos celulares y sus likes y selfies.... pura juventud. La cual -aparentemente- es presa de una adicción a lo desconocido, a lo tenebroso.

El diseño de sonido es óptimo y se lo ha impuesto para destruir los nervios del espectador que termina viendo una película que es mezcla de ingenio y terror bien aplicado, que le permite ver, atisbar, la dinámica emocional del grupo y con un final efectivo, aunque a momentos muestre una cierta desigualdad dramática.

CALIFICACIÓN: * * * *

TAMBIÉN SE ESTRENA

Tortugas Ninjas: caos mutante. Después de pasar años apartados del mundo humano, los hermanos Tortuga se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York y que les acepten como adolescentes normales, llevando a cabo actos heroicos. Su amiga April O’Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero se ven superados ante el ataque de un ejército de mutantes que se abalanza sobre ellos.

Guardianes del museo. El joven gato Vincent y el ratón Maurice escapan de una inundación. Recogidos por unos marineros, los envían a San Petersburgo... y acaban en el museo Hermitage. Allí opera un escuadrón felino de élite que protege las obras de arte de ratones y otras plagas. Vincent sueña con encontrar una familia felina, pero no quiere perder a su amigo Maurice, que le salvó la vida.