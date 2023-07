La vida paradisiaca de Barbie (Margot Robbie) transcurre idílicamente hasta que un ligero accidente (no puede mantener sus pies en el modo perfecto que Mattel exige) la hace visitar -y pedir consejos- a una extraña figura... Rarita, muñeca venida a menos. Esta le informa sus defectos: Barbie tiene pies planos y comienzos de celulitis. ¿Posible solución? Viajar al mundo real para encontrar curación a su males.

Margot Robbie: "Me sorprendió que Mattel nos dejara burlarnos de ellos" Leer más

Ken (Ryan Gosling) se infiltra en el auto y, atravesando parte del mundo, llegan a Century City, California, donde cada uno busca su futuro y sorprendidos de las actitudes de los seres humanos. Todo se complica hasta que aparece una madre (América Ferrera) e hija latina (Ariana Greenblatt) que la apoyan hasta que se conozca a sí misma, alcance nueva existencia y logre que las cosas vuelvan a ser como eran.

Barbie resulta ser una película sorprendente, no solo por la belleza de Margot Robbie sino por el tratamiento que Greta Gerwig (Mujercitas, 2017), su directora, otorga a diálogos (a momentos demasiado progresistas) y planteamientos socio-psicológicos de los personajes. Luego de 20 minutos, se crea una historia que genera una batalla de costumbres sobre el ya arcaico sistema del modo en que vemos a las mujeres.

En este largometraje, completamente feminista, las barbies pierden sus derechos debido a las gestiones de los kenes y descubren que ello es inaceptable.

Los diálogos (con dos o tres exabruptos que podría no gustar) son tan rápidos, que el espectador debe estar atento para no dejar pasar las arengas que estas bellezas dictaminan y que les sirve para demostrar que no solo tienen perfección física, sino coraje y con esto enfrentar sus malos momentos.

Podría afirmarse que es película de profundo sentido humanista, disimulado con el oropel del vestuario, rostros y figuras de sus personajes. En otras palabras este es un largometraje profundo, envuelto en papeles de celofán con los colores del espectro.

En el mundo real está el gran jefe (ejecutivo ambicioso y sin consideraciones alguna para su mundo de juguetes) y esto aumenta con la actuación de Will Ferrell.

Loable que Mattel haya unificado razas en sus personajes y muñecas. Rompe barreras sociales y discriminaciones raciales con elegancia.

La labor de Maggie Robbie, absolutamente bella, le permite cambiar de la comedia al drama. La muñeca tontuela se convierte en la mujer que encuentra la vida y la acepta tal como viene. Mérito de ella es el manejo de su cuerpo, ella es Barbie... admírela cuando toma la posición de la muñeca inerte, camina o se dobla.

Ryan Goslyn da la caracterización precisa. Cuando Ken salió a la venta, en su trayectoria verdadera, la prensa especializada lo tachó porque daba imagen de un individuo de poca inteligencia. Goslyn así concibe el rol y le otorga valor en los momentos de la bronca. Más parece un filósofo en busca de un pensamiento apropiado.

Margot Robbie: Protagonista de Barbie causó sensación en México por su sencillez Leer más

América Ferrera, la madre latina que ayuda a Barbie gesto que le permite recibir la apreciación de su hija Sasha (Ariana Greenblatt), la cual representa a la típica adolescente de este siglo.

El colorido del filme es llamativo, incandescente y ejecutado en la forma que se imprimen las tiras cómicas (cuando traen color), tonos sólidos, hábilmente mezclados y puestos en escena para rivalizar entre ellos.

Rhea Perlman es Ruth Handler, creadora de la muñeca. Su labor sirve para abrir los momentos que afloran para receptar la vida, su filosofía y saber capear los momentos álgidos de la existencia. Esa actuación sirve cual puente imaginario del sueño y realidad.

La música tiene ritmo pero no encontré pegadizas las canciones. La coreografía y sus presentaciones dejan ver, claramente, la influencia de los cines musicales que diseñó Busby Berkeley, allá por los años 30 y 40, especialmente el momento en que los kenes, vestidos de negro, ejecutan su momento bailable.

Vaya con su hija, disfrutará de ella. Barbie no está encajonada para niñas y adolescentes, está para ser vista por las mujeres que acudirán en masa y para comprender mejor ese eterno femenino.

Calificación: * * * * 1/2

TAMBIÉN SE ESTRENA

Oppenheimer. La cinta es un biopic de J. Robert Oppenheimer, personaje clave de la II Guerra Mundial. El físico que hizo importantes contribuciones a la teoría de las lluvias de rayos cósmicos, permitió las descripciones de los túneles cuánticos. Reclutado por el Ejército de los Estados Unidos, trabajó para el Proyecto Manhattan, a través del cual se desarrollaron las primeras bombas atómicas.

La isla fantasma. El neurótico Eric Black es acosado por pesadillas tras la misteriosa muerte de su adúltera esposa. Pero además, no se lleva bien con su madre. Desesperado, acepta ocuparse como pastor en una isla remota de las Tierras Altas de Escocia. Lo que comienza como una escapada, se vuelve en una lucha por salvar su cordura y su vida ante una fuerza maligna.