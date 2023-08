Desaparecida: El caso de Lucie Blackman

Bien dicen que la realidad supera la ficción y Netflix vuelve a demostrarlo con este documental que tiene igual o mayor suspenso que una película de misterio, más que un thriller, pues su director, el coreano-japonés Hyoe Yamamoto (graduado en Tish, Escuela de las Artes de un college neoyorkino) lo presenta y edita con la seguridad de una historia verdadera, que la convierte en imágenes cautivantes y accesibles al espectador o cine.

Los personajes se han sometido a todas las investigaciones que el género exige y va más allá porque alguien ha tenido el acierto de grabar en el 2000 lo que estaba ocurriendo y ahora, ya en su estreno, Yamamoto le añade los resultados que surgen del momento actual. No solo pone en pantalla a los familiares, sino que expone a las autoridades que intervinieron en la búsqueda de Miss Blackman.

Las escenas que unen a la historia con el Tokio moderno, gracias a drones que han reemplazado a las gigantescas grúas de antaño. impactan. Ver -desde las alturas- las masas humanas que llenan las calles es vivir toda una experiencia, más aún si recordamos que esa urbe tiene 27,5 millones de habitantes.

Yamamoto ha sido honesto y ha quitado el manto que envolvía al concepto que se tiene del pueblo japonés: su extremada cultura, respeto a la vida común, su aseo y templanza... Aquí expone la oscuridad moral que toda gran ciudad tiene. Y no lo hace de manera escandalosa, más bien lo presenta como algo natural, algo que en su calma termina revelando que en todas partes se cuecen habas.

El montaje la hace más interesante, porque no se apura, no comete el pecado, tan usual en la producción hollywoodense, que desde el comienzo el cinéfilo sabe quién es el gestor del mal, no en este caso. La historia se desarrolla como van ocurriendo los hechos.

El documental parece querer ingresar a los colores del otoño, pero la imagina mejor y le incluye tomas de mares y playas, de edificios y palmeras, de marinas y, sobre todo, el neón que alumbra con su magia la vida nocturna tokiense.

El guion sirve para autenticar las entrevistas al servicio policial, a sus ejecutivos y para sorpresa de todos, hasta Tony Blair, el entonces ministro del Reino Unido, que se hizo presente a fin de solicitar una búsqueda profunda.

Halos de nostalgia invaden las tomas del 2000 al hoy. Ellas nos convierten en testigos del envejecimiento de quienes vivieron y viven lo ocurrido hace ya 23 años. Ahora, bajo el cristal de un nuevo giro.

Cabe mencionar que este documental cumple a cabalidad lo que el género exige: rostros, declaraciones, compaginación y loable puesta en escena de este pedazo de la vida.

EL ARGUMENTO

Dejando atrás la comodidad de su vida en Londres, Lucie Blackman se dirige hacia una emocionante aventura en Tokio. Va en pos de un año de exploración y nuevas experiencias. Lejos está de imaginar ella, sus padres, su hermana y amigos que la decisión los conducirá hacia una pesadilla inimaginable. Lucie ha desaparecido. A las tres semanas de haberse establecido en la multitudinaria capital japonesa.

OTROS ESTRENOS

MASACRE AMERICANA

La vida en Riverside da un vuelco cuando una orden ejecutiva envía agentes de inmigración a allanar las casas de inmigrantes ilegales. Después de que su madre es llevada y conducida a un centro de detención, le corresponde a Juan Pablo (JP) completar un programa laboral inusual a cambio de que su familia se reúna.

MEGALODÓN 2, EL GRAN ABISMO

Jonas Taylor (Jason Statham) lidera un audaz equipo de investigación en una inmersión exploratoria en las profundidades más oscuras del océano.

El viaje se convierte en un caos cuando una operación minera malévola amenaza su misión y los obliga a una batalla de alto riesgo por la supervivencia. Ellos deberán ser más astutos y nadar más rápido que sus depredadores.

THE FIRST SLAM DUNK

Ryota Miyagi juega siempre usando su cerebro y una gran velocidad rodeando a sus oponentes sin perder la compostura. En su segundo año de secundaria juega en el Shokoku, junto a Sakuragi, Rukawa, Akagi y Mitsui mientras se enfrentan al reto del Campeonato Nacional. Tendrán que vencer a los vigentes campeones: el Sannoh.

MI QUERIDO TIGRE

Rob Horton, un niño de 12 años que vive con su padre en un motel de Florida, trata de adaptarse a su nuevo hogar y a la nueva ciudad, al poco tiempo de la inesperada muerte de su madre. Su personalidad tranquila y callada ha provocado que sea molestado en la escuela. Todo empieza a cambiar cuando se hace amigo de un tigre enjaulado.