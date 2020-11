Gustavo Pacheco: "Veía a personas malas y les decía que se vayan porque Dios es el único que me lleva"

A Gustavo Pacheco siempre la ha gustado desahogarse en las redes sociales. Su red preferida es Facebook. Después de volver a casa tras permanecer en cuidados intensivos del hospital Luis Vernaza debido al coronavirus se manifestó para contar su experiencia y agradecer a Dios, a la vida, a sus familiares y amigos que oraron por su mejoría y al personal médico que lo atendió en esta dura prueba.

“Después de tantos cuidados al final la COVID-19 puedo ingresar a mi cuerpo. Me hizo comprender aún más el cariño de mis hijos y hermanos. Le habían dicho a mi exposa Silvana y a mi hija Ámar que yo estaba entre la vida y muerte y que por ello me iban a intubar.

Sin embargo en el momento que Silvana escribió pidiendo oraciones por mi salud llegó un ejército de gladiadores que se hicieron presentes con más de 400.000 oraciones”, dice el músico.

Todos colaboraron con un granito de arena. Sus hijos Andrés y Kenneth “fueron pilares fundamentales en lo espiritual, moral y económico, saltaron enseguida a proteger a su padre, así como mi hermana Martha. Ya en el hospital me despertaba por momentos con el tubo en mi garganta, oraba por los demás a quienes los escuchaba sufrir”.

El exesposo de la cantante Silvana Ibarra y padre de la reina de belleza, Ámar Pacheco añade que después de “haber estado intubado no sabía dónde estaba, lo que veía era a personas malas a mi alrededor que se me reían como atrayéndome con una sonrisa y les decía que se vayan porque Dios es el único que me lleva. Entonces abría los ojos y se desaparecía esa imagen".

Al referirse a sus parientes y amigos indica "No sabía el afecto que me tenían, pero también sé ahora cómo los quiero y tengo una oportunidad más de expresarles mi cariño”.

Antes de volver a casa, Gustavo con sus hijos Ámar y Kenneth y Silvana fueron agradecer por su recuperación a Dios a la Iglesia San Antonio María Claret, La Redonda de Urdesa. “Por primera vez me subí a una silla de ruedas y a la subida nos fuimos abajo con silla y todo, menos mal mi hijo me pudo sostener, no permitió que me golpee la cabeza”.

En su hogar fue recibido con un letrero que decía: 'Bienvenido' y el árbol de Navidad.