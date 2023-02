La reimaginación de Pinocchio, dirigida por Guillermo del Toro, se hizo con el Bafta a mejor película animada este domingo en los premios de la academia del cine británico.

La reinterpretación del personaje creado en el siglo XIX por Carlo Collodi, con una nueva historia presentada en el período de entreguerras, repite el éxito que ya logró en los Globos de Oro, donde se hizo también con el premio a mejor película animada, y toma carrerilla para los Óscar, donde está nominada en la misma categoría.

La cinta de Del Toro opta también a mejor diseño de producción y a mejor banda sonora en la gala que se celebra este domingo en la capital británica.

Del Toro, que ya ganó dos Bafta con 'The Shape of Water' y otro por 'Pan’s Labyrinth', dio las gracias a Netflix por confiar en la historia de Pinocho durante la Italia de Benito Mussolini.

“Y me gustaría agregar que le agradezco mucho a los Bafta permitirnos estar aquí, porque la animación no es algo para niños. Es un medio de arte para todos. Debe estar en esta conversación”, dijo el director mexicano en su discurso de agradecimiento.

Acto inaugural de los Bafta.

Ariana deBose es criticada por el acto de apertura

La actriz y cantante Ariana DeBose se volvió viral por las razones equivocadas cuando abrió los BAFTA 2023 con un rap. La estrella de West Side Story, de 32 años, fue apoyada por un equipo de bailarines mientras rapeaba sobre algunas de las estrellas en la audiencia para la entrega de premios.

También interpretó Sisters are Doing It for Themselves y We are family. Sin embargo, la pieza fue recibida de mala manera en redes.

El productor, Nick Bullen, es quien ahora la defiende del odio que se ha estado acumulando después del momento viral. Le dijo a Variety: “es totalmente injusto”.

Agregó que Ariana “armó toda la pieza” y trabajó duro con un equipo para rendir homenaje a las celebridades de la audiencia.

“Queríamos abrir el espectáculo con algo de energía, algo de diversión, y también exponer de inmediato que con suerte se sentiría como una noche diferente, pero también con familiaridad, y lo que hizo Ariana fue exactamente eso”, dijo Nick.

Continuó señalando que: “Creo que a mucha gente no le gusta el cambio, y existe la opinión de que los premios tienen que ser este mensaje ligeramente rígido, tradicional británico, de Inglaterra media. Pero los programas de premios estadounidenses tienen mucho más entusiasmo, mucho más espectáculo, y quizás una gama más amplia de personas involucradas. Sentimos que no se trata de revolución, se trata de evolución”.

“A todas las personas con las que he hablado que estaban en la sala les encantó”, agregó Nick. “Esa sección de rap en el medio, mencionando a las mujeres en la sala, fue porque ha sido un gran año para las mujeres en el cine, y queríamos celebrarlo. Y aquí está una mujer de color que está en la cima absoluta de su juego. Ahora abre los Bafta con una canción que dice mucho en muchos niveles”, sentenció.

Austin Butler, ganador como Mejor Actor por 'Elvis'. TOLGA AKMEN

Los ganadores

Austin Butler dio la sorpresa y se llevó el premio a mejor actor por su interpretación de Elvis en el biopic del legendario cantante. “Es algo extraordinario. Es un tremendo honor”, dijo Butler, que se impuso en esta categoría a los grandes favoritos, Colin Farrell y Brendan Fraser.

Butler ya ganó el Globo de Oro en enero en la misma categoría y opta el próximo 12 de marzo al Óscar como mejor actor.

La cinta, que recorre la vida de Elvis a través de los ojos de su agente, se llevó este domingo cuatro Baftas, siendo el más importante el que recayó en Butler. Ana de Armas ganó mejor actriz principal por Blonde. Mientras que el gran premio recayó en 'All Quiet on the Western Front'.