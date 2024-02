Bien guapeados y en modo 'saiyajin'

Solo quien no tiene redes sociales o a quien no le gusta el fútbol se puede perder de los momentos más virales de algunos futbolistas a nivel local.

Hace unos días se vistieron de alta gala para el evento de la LigaPro, y esto dejó algunos looks para el recuerdo. Pero no por lo desatinado, ya está mejorando el match entre fútbol y moda.

Por otro lado, la semana también ha estado movida con Roberth Arboleda desde Brasil, quien la está pasando de lo mejor... y no precisamente por el carnaval. EXPRESIONES le cuenta los más sonados y otros ‘chismecillos’ del mundo futbolero.

AL ESTILO DRAGON BALL Z

De seguro, para el uruguayo Guillermo Fratta, quien juega en el Deportivo Cuenca, el fútbol no es su única pasión. Parecería que uno de sus hobbies tiene que ver con Dragon Ball Z y personajes como Saiyajin.

El último cambio de look lo confirma. Pasó de morocho a súper rubio. Solo esperemos que no se le haya caído el cabello ni ningún otro accidente estilístico.

De seguro sus hinchas lo van a reconocer todavía más en la cancha. Ahora solo tiene que aplicar su súper poder.

BAILANDO EN UN SOLO PIE

Roberth Arboleda está en modo festejo y no por el carnaval de Río de Janeiro. El fin de semana, el Sao Paulo Club, donde juega, quedó campeón de la Supercopa de Brasil tras derrotar a Palmeiras en penales.

El esfuerzo del defensa ecuatoriano no fue en vano: jugó durante todo el partido y no dudó en festejar con todo en la cancha... Hasta se puso la corona y cargó el trono de campeones.

En camerino también sacó sus pasos prohibidos con música brasilera, y las fanáticas no dudaron en dejarle mensajitos como “Eu te amo Arboleda”. ¿Se tatuará este título? Ya veremos.

¡¡QUÉ GUAPOS ESTÁN!

Hace unos días se llevó a cabo el evento en el que LigaPro premia a los mejores de la temporada, que va desde el futbolista más destacado del año hasta el mejor DT. Entre selfies y flashes de fotógrafos, subieron al escenario los jugadores de Liga de Quito, quienes arrasaron con los premios.

Por supuesto, para la velada, no dudaron en elegir sus mejores looks. Es así como, no solo uno, sino varios de ellos sorprendieron por su buen gusto.

Alexander Domínguez destacó con un traje hecho a la medida de tono gris, que contrastó con pin de flor, pañuelo y camisa negra.

El haitiano Ricardo Adé es otro que sabe destacar también fuera de cancha. Su cuerpo atlético y looks con rastas llamaron la atención sobre su traje azul marino y camisa blanca.

¿CHECO PÉREZ O DANILO CARRERA?

“Bienvenido a un club diferente”. Con esa frase, Independiente del Valle (IDV) llamó la atención de los hinchas que vieron la llegada de una visita muy especial a los camerinos del club. A simple vista algunos confundieron al susodicho que alzaba la camiseta de IDV con Checo Pérez, de la Fórmula 1. Pero no. Se trataba del actor Danilo Carrera, quien hace pocos días estuvo por Quito y aprovechó para pasar por allí. Aunque ya estuvo en un reality de cocina, está claro que lo suyo tampoco es el fútbol.

