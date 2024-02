Toby Keith muere a los 62 años

En una noticia que conmociona al mundo de la música country, Toby Keith, el icónico cantante y compositor de música country, falleció a los 62 años después de librar una valiente batalla contra el cáncer de estómago que le fue diagnosticado en 2022, según confirmó su sitio web oficial.

El comunicado emitido por la familia de Keith, reproducido por el medio chileno Emol, expresó que el artista “falleció en paz y rodeado por sus seres queridos”, destacando su gracia y valor durante la lucha contra la enfermedad.

Toby Keith, conocido por su poderosa voz, sentido del humor y repertorio diverso, dejó una marca imborrable en la escena musical desde su salto a la fama en la década de 1990..

El artista alcanzó la cima de su carrera en 1993 con el lanzamiento de su primer sencillo, Should’ve been a cowboy, que se convirtió en un gran éxito y la canción country más reproducida de la década.

A lo largo de su carrera, Keith cosechó éxitos como As good as I once was, Beer for my horses y White and blue.

