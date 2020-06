La Gringa: "Quiero un hombre con los pantalones bien puestos"

Hace aproximadamente siete años, Christina Harzer llegó a Ecuador, donde ha sido modelo, bailarina y presentadora de TV y radio. Se enamoró del animador Carlos José Matamoros, con quien se casó y divorció.

A pesar de que ama profundamente esta tierra, tiene previsto volver de manera definitiva a Estados Unidos (donde nació) en 2021. El próximo mes cumplirá 30 años y antes de que termine el 2020 iniciará un emprendimiento de ropa para niños.

Marián Sabaté y Connie Garcés no se han peleado por ningún hombre... Leer más

En 2019, la Gringa fue panelista del programa de farándula 'Intrusos', de RTS, y durante la cuarentena cancelaron su contrato en radio La Otra. Era parte de 'Sábanas al aire'. Además encontró compañera, una perrita llamada Callie.

¿Alista maletas para viajar a su tierra el próximo mes?

El 9 de julio iré a Estados Unidos. Todavía no tengo fecha de regreso porque encontré un trabajo en publicidad y marketing. Firmé un contrato por dos meses y medio. El principal motivo de mi viaje es visitar a mi familia. Yo llegué por vacaciones y uno de mis objetivos era aprender español. Ya lo hablo mejor.

El 2021 será mi último año en este país, aunque no perderé el contacto. Estoy muy agradecida. Pertenezco a un grupo de gringos que viajan por América Latina y promocionan diferentes naciones. Yo lo hago con Ecuador.

La Gringa llevará a su nuevo 'amor' a Estados Unidos el próximo mes Leer más

A punto de llegar a los 30…

En julio cumpliré 30 años, iniciaré una nueva etapa de mi vida. Durante la cuarentena extrañé mucho a mi familia. En el futuro planifico comprar una casa. El tiempo es valioso, siento que pasa rápidamente. Tengo muchas metas que cumplir. Todavía no pienso en hijos, pero en algún momento los tendré. Por la crisis sanitaria tuve que suspender un recorrido por Italia, Grecia, España planificado para septiembre.

Seguramente una cuarentena sin familia fue una etapa muy dura...

Fue horrible porque sufro de depresión y ansiedad. Para que no me afecte tanto estar sola hice algunas actividades dentro de mi casa, como algunos ‘en vivo’. Además, la cadena CNN se contactó conmigo para que cuente mi experiencia en Ecuador. Soy gringa en todo el sentido de la palabra; con la comida no me compliqué, me gusta la comida chatarra.

¿Se enfermó de coronavirus?

Gracias a Dios, no. Me cuidé mucho porque habría sido fatal, sufro de asma y cuando ingresé a 'Intrusos' me enfermé de los pulmones. Tuve neumonía. Además salía poco, con todas las medidas de bioseguridad recomendadas. O si no, pedía los alimentos. Un día tuve que esperar mucho tiempo en un centro comercial para ingresar a un supermercado y me sentí mal con la mascarilla colocada tanto tiempo. Vomité.

En esta situación tan crítica, su perrita Callie fue su mejor compañía.

En las redes sociales vi que habían dejado una perrita botada por las calles 18 y Portete. Me dio mucha pena y comencé a buscar alguien que la pudiera adoptar. Le pedí a mi mejor amigo. Rayo, que la rescate. Inicialmente él se iba a quedar con la perrita, pero me enamoré de Callie. Parece mi hija. Tiene cuatro meses.

Así que ahora está conmigo. Estoy luchando para llevarla a Estados Unidos, hay muchos trámites que hacer. No quiero dejarla, es parte de mi familia. Cuando salgo me extraña mucho y yo también. Como fue abandonada se ha quedado con ese trauma. Me ve como su mamá (risas). La idea es que regrese conmigo a Ecuador, pero allá en Estados Unidos tiene mucho espacio, mis padres aman los animales.

¿‘Cocina’ un proyecto: ¿un negocio de ropa para bebés?

Tengo muchas amigas embarazadas y por ello me interesé en ropa de bebés. Hay muchos lugares que abusan con los precios y la gente siempre invierte en sus hijos. El negocio (Sugar) lo dejé en ‘stand by’ hasta septiembre porque ahora la gente está preocupada por pagar el alquiler de sus casas o llevar comida a sus mesas. Existen otras prioridades.

Está a punto de cumplir 30 años. Gerardo Menoscal // EXPRESO

Después de vivir una experiencia como esta pandemia, no hay espacio en los corazones para odios o resentimientos.

Deseo lo mejor, el mundo atraviesa una situación muy difícil, ha sido un caos. Cada persona se maneja a su manera. Yo tengo un pan para llevar a mi mesa y a mi familia. Hay que apreciar más lo que tenemos, es un despertar de la conciencia. El tiempo en la tierra es limitado y en cualquier momento la vida se va. Mucha gente murió y se enfermó.

Sin trabajo, ¿cómo hizo para sobrevivir?

Siempre he sido una persona cuidadosa con el dinero, desde los 10 años he trabajado, a los 14 laboré en una empresa, no vivo con lujos y gasto lo necesario. En Ecuador el dinero rinde más que en Estados Unidos.

Los 15 años de la hija de Gabriela Pazmiño: una celebración con arroz con pollo y torta Leer más

¿El amor no ha vuelto a tocar las puertas de su corazón?

(Risas) Estoy tranquila. Por el momento no es algo que me quite el sueño o me preocupe. Mi soledad no es un vacío; por el contrario, me da libertad. Me siento bien sola, me acostumbré a cuidarme, a mi independencia, es una debilidad y una virtud a la vez.

No tengo una pareja a quien darle explicaciones ni rendirle cuentas, si quiero viajar lo hago sin problemas. Tengo mi espacio. Desde hace tres años estoy sola. Con Carlos José no existe ya ningún vínculo, no hay odio ni amor, es indiferente.

Después de un divorcio, ¿qué busca en un hombre?

Un hombre que comparta mis pensamientos y gustos por viajar. El gran amor de mi vida son los viajes. Quiero una pareja de la vida, no alguien que me haga feliz por un tiempo. Que tenga los pantalones bien puestos y que no sea celoso porque los celos matan cualquier relación.

Una pareja que hable varios idiomas. Los latinos son muy dramáticos. Tal vez porque soy gringa, no por cualquier cosa hago problema. Necesito un hombre con una mentalidad gringa y latina, la mezcla de ambas. El latino es apasionado y su familia ocupa un lugar importante en su vida.