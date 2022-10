Conversar con Gloria Martínez Perea (40) es acercarse a las raíces de uno de los departamentos del norte de Colombia, en el Chocó. Toda ella está conectada con su pueblo, con su música y con mostrar con orgullo de dónde viene. En esta charla, desde la terraza del hotel River Garden frente al malecón, la imponencia del río Guayas dinamiza la entrevista. Ella, con especial atención, lo observa y analiza la isla Santay, Durán y Samborondón. “Que me reciba un río con tanta presencia me recuerda mucho al Atrato, en el Chocó. Me gusta mucho la energía que emana la ciudad y también me encanta el tema del marisco y la comida. Es muy parecido al Pacífico colombiano, también me conecta demasiado, me siento mucho más cercana a ustedes”, suelta de entrada la cantante que el mundo conoce como Goyo.

Se nota que es muy observadora, que le gusta la calidez de la gente. Sin embargo, ella solo saluda con la mano. Un acto que al ecuatoriano, que es de beso fácil, le puede parecer frío. “Me encanta como se expresan aquí. Eso de decirse ñaños, ñañas, me hace sentir cercana”.

Antes de entrar en materia musical le dedica unas líneas a la comida. Guayaquil la sedujo también por el paladar y el bolón fue el conquistador. “Me gustó demasiado, porque en nuestra comida también todo es plátano verde. Entonces es como que compartimos mucho de la gastronomía y de la cultura. Quiero la receta para pecar también en la casa”.

Y es precisamente esta intimidad la que marcó nuestra última conversación con la artista, ya que desde su casa en Colombia la entrevistamos junto a su esposo, Tostao, por el lanzamiento de Humano, de su agrupación ChocQuibtown. Por eso Goyo se muestra agradecida de que, tras el duro 2020, siguió en contacto con su gente y su público, y tras añorar el vínculo directo vaya a países nuevos. Esta es su primera oportunidad en Guayaquil, en donde cantó en el festival Heat.

La intérprete y abanderada del hip-hop colombiano también aprovechó este encierro para la creación. “Jamás habíamos tenido tanto tiempo para estar en el estudio, y aunque siempre estoy grabando canciones, fue natural para mí ir decidiendo que estos temas pueden ser con los que explore este interés de cantar como solista”.

Así es como nació la invitación para crear En letra de otro, un álbum visual cuyo proceso lo transmite HBO en un documental. Este disco de 10 canciones toma como base letras famosas que forman parte de la historia musical que la ha inspirado, pero que ella modifica con su flow y versos rápidos, dándole una nueva personalidad a los temas.

Esta experimentación forma parte también de su genuina curiosidad, la cual la vierte en su “laboratorio”, el estudio de grabación. Por esa razón, en su descripción de su perfil de Instagram tiene Científica como categoría. “Este proceso científico es mi gran necesidad. En la música uno encuentra rutas para poder decir cosas, para poder cambiar cosas sociales o incluso para poder solo modificar cosas personales. Es como hacer una tesis, una investigación”.

¿Y qué es lo que ha podido cambiar Goyo? Pues, con sus más de diez años de carrera y nueve discos de estudio con su agrupación principal como respaldo, ella considera lo siguiente: “Tener artistas afrodescendientes donde tenemos mucho de nuestra cultura. Logramos resaltar el nombre del Chocó en el mapa de Colombia, eso es muy importante para nosotros. También tener la posibilidad de hacerlo con nuestro estilo de música. Tuvimos la visión de usar el hip-hop y el rap que se aprende en la calle y poder de alguna manera vivir de esto”.

Goyo es clara en decir que el abandono de su tierra por el sistema centralizado de su país es uno de los principales problemas de la desigualdad, además de estar marcado por el racismo estructural al ser un territorio con mayoría de población afrodescendiente. “El Chocó también tiene mucho para ofrecer, está lleno de talento y arte. Uno de los principales artistas fue Jairo Varela, de Grupo Niche. Él nos mostró que desde el lugar en donde estábamos podíamos hacer muchas cosas”.

La solista deja claro también que ChocQuibTown no se acaba y que desde ahora planea ya volver con su banda a cantar en la Perla del Pacífico. “No hemos venido, pero ya es una deuda. Nosotros como familia y artistas tenemos también otras necesidades creativas, pero la banda sigue, no hay peleas ni nada. Slow Mike sacará un álbum como productor también. El 3 de noviembre sale el nuevo single que está brutal, se llama Lo del vacile”, adelanta la chocoana.

Al despedirse y entrar en confianza con la entrevista, abraza y agradece la charla. Finaliza una frase que la define. “Me presento como una mujer que es consciente y que sabe que la vida tiene muchos cambios. Esta misma nos da la oportunidad de contar muchas cosas por medio de las canciones, es allí donde cuento lo que me pasa”.