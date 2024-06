Gloria Acosta, mamá de Lavinia: "Furio Valbonesi era un hombre valiente y optimista"

El padre de la primera dama, Lavinia Valbonesi, Furio Valbonesi falleció el jueves 20 de junio, según confirmó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Todavía no se han dado detalles de su deceso ni de sus exequias.

Era médico y nació en Italia. Hablaba varios idiomas. Vivía en Galápagos (donde llegó a inicios de los 80 a la isla Santa Cruz). En honor a él, la esposa del presidente Daniel Noboa le puso ese nombre a su segundo hijo (el cual vino al mundo el 16 de enero del 2024).

Este procreó a Lavinia con Gloria Acosta, quien ahora vive en Miami, Estados Unidos. "Era alegre y chistoso, aunque a veces también tenía mal carácter", dice al recordar a Furio Valbonesi, a quien conoció en una cena en un restaurante en las Islas Galápagos. Era el propietario del lugar.

"Amigos y familiares insistieron en que asista. Recorrió algunos países, pero Galápagos lo cautivó y decidió quedarse".

Doña Gloria narra que ella ahora tiene 56 años, "Furio era mucho mayor. Nació nuestra amistad, luego nos enamoramos, me dio un anillo de compromiso, pero nunca nos casamos. A los dos años de mantener una relación llegó Lavinia. Sé que en Galápagos vivía solo, nunca se casó, no quiso. Lamento su fallecimiento, me enteré por unas amigas que viven allá".

Además añade que admiraba lo luchador que era. "Perdió el restaurante, se le quemó, pero volvió a empezar. Su valentía y optimismo eran admirables", añade doña Gloria.

