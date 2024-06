Toño Abril: "Sigo creyendo en la justicia de Ecuador"

Antonio Fabricio Abril, más conocido como Toño Abril, es un influencer y exparticipante del reality Calle 7. Su paso por la televisión lo llevó a tener una gran cantidad de seguidores pero una denuncia por abuso sexual fue el gran resbalón de su carrera.

Hoy Toño se encuentra en libertad desde octubre de 2017. La parte demandante buscaba una sentencia de 29 años y cuatro meses de cárcel, pero fue declarada nula durante la apelación que presentaron sus abogados.

Ocho años después de finalizado el caso, la defensa de la demandante buscaba instaurar la audiencia de casación. Este se trata de un recurso extraordinario que se debe presentar ante el Tribunal Supremo para solicitar la impugnación contra una sentencia judicial. Con este proceso se puede solicitar la impugnación contra una sentencia en un proceso penal.

Esta no se instauró el miércoles 19 de junio. Sin embargo, Toño Abril, más conocido como La Bala, salió a desmentir esa misma tarde las opiniones de varios blos de farándula en redes sociales y del programa Los Hackers de la Farándula.

Por medio de su Instagram compartió un vídeo pidiendo a sus seguidores (casi un millón) que no crean nada que se vea en televisión porque no están empapados del caso. Toño fue drástico con los pedidos que le hizo a la prensa rosa. "Si no saben nada quedense callados. Es un tema delicado. Hasta creo que yo estoy hablando de más. Me tienen agotado y agobiado con sus inventos", afirmó.

Toño estuvo de viaje en Brasil el pasado mes de abril. Instagram

En el video también señala que no dará sobornos y da indicios de irregularidades y corrupción. "No daré ni un centavo. Sigo creyendo en la justicia de Ecuador”.

También deja claro que no tiene ningún impedimento de movilidad. "Soy una persona inocente, que no cometió absolutamente nada y que puede entrar y salir del país cuántas veces se me de la regalada gana, así como me fui a Brasil, a Colombia. No les interesa si salgo".

El vídeo de casi siete minutos de duración supera las 300 mil reproducciones.

