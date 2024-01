Globos de Oro 2024: tres discursos para recordar

Hollywood es glamour, brillo, fama y fortuna. Al menos ese es su lado más evidente. Pero atrás de la industria del cine y la televisión, se esconde un mundo más oscuro que, a veces, habla de marginación, dolores y soledad. En ocasiones, este se refleja en las pantallas; en otras, quienes lo habitan de primera mano son, curiosamente, también cercanos e, incluso, protagonistas.

En esta edición, la 81 de los Globos de Oro, celebrada en Los Ángeles, hubo discursos interesantes a la hora de recoger los premios. EXPRESIONES recoge tres que vale la pena recordar.

Lily Gladstone habla en blackfeet

Lily Gladstone (37), actriz de ascendencia Nez percé, tribu nativoamericana que se establece actualmente en reservas en Idaho y Washington, fue premiada por su papel de Mollie Burkhart en la cinta ‘Los asesinos de la Luna’ (de Martin Scorsese) en la categoría drama.

Ella quiso aprovechar esta oportunidad para hablar de sí misma y de sus orígenes. Es por eso que inició su discurso en blackfeet, lengua del pueblo Blackfoot o Niitsitappi.

“Amo a todos aquí. No tengo palabras. Solo hablé un poco del idioma blackfeet, una hermosa nación que me crio, quien me animó a seguir haciéndolo con mi mamá, quien aunque no era blackfeet, trabajó incansablemente para llevar nuestro idioma a nuestro salón de clases para que yo tuviera un blackfeet. Profesor de idiomas creciendo. Esta recompensa no me pertenece solo a mí. Lo estoy sosteniendo ahora. Lo mantendré junto con todas mis hermosas hermanas en la película, con mi mamá, Tantoo Cardinal. Muchas gracias”, dijo.

Billie Eilish y su confesión

Billie Eilish y su hermano Finneas se alzaron con el premio a Canción Original por 'What was I made for?', de la película Barbie. En su discurso, ella agradeció a su familia, al equipo de la película y a los fans por apoyo recibido.

Pero, además, hizo una confesión. “Hace casi un año que nos mostraron la película y yo me sentía muy miserable y deprimida en ese momento. Escribir esa canción me salvó un poco. Un año después, aquí estamos y me siento increíblemente afortunada y agradecida”, dijo. El tema musical trata de la búsqueda de identidad y el propósito en la vida.

También aseguró sentirse intimidada por el resto de los asistentes a la gala. “Me dan mucho miedo, todos los que están en esta sala”. Esto, a pesar de que no es la primera vez que recibe un Globo de Oro. También lo alcanzó en 2022 por No Time to Die, de la última película de James Bond.

Christopher Nolan y su guiño al actor Heath Ledger

El director de Oppenheimer, Christopher Nolan, al recibir su primer premio, dijo: “La única vez que estuve en este escenario antes fue para aceptar uno de los premios en nombre de nuestro querido amigo, el fallecido Heath Ledger, eso fue complicado y desafiante para mí. En medio del discurso, miré a Robert Downey Jr., quien me llamó la atención y me dio una mirada de apoyo. La misma mirada que me está dando ahora, el mismo amor y apoyo que mostró a tanta gente en su comunidad a lo largo de los años”.

Heath Ledger falleció en 2008, en Nueva York, cuando tenía 28 años. Estaba en la cumbre de su carrera cuando fue encontrado tumbado boca abajo en su cama. Había ingerido una mezcla de medicamentos que le produjo la muerte por intoxicación. ¿Suicidio, depresión o accidente?

