Billie Eilish habla sobre su sexualidad y relación con la feminidad

Billie Eilish expresó su percepción de distancia entre ella y otras mujeres en una entrevista con Variety. Comparte cómo esto entra con sus relaciones personales y su identidad como mujer.

Para la edición Power Of Women, Eilish fue homenajeada para traer conciencia a 'Support + Feed', una organización sin fines de lucro concentrada en alimentación vegana. En su entrevista, habló sobre distanciamiento a la vida que llevaba en su adolescencia a la vista del público porque le afectaba, buscando "validación externa" con éxitos comerciales de su música.

En la entrevista, ella habló sobre su relación con las mujeres en su vida.

"Tengo una profunda conexión con mujeres en mi vida, con las amigas en mi vida, con mi famlia en mi vida", dijo la cantante de 'What Was I Made For?' de la pelíucla 'Barbie'. "Estoy físicamente atraídas a ellas. Pero también estoy intimidada por ellas y su belleza y presencia".

Ella explica que no siempre se ha asumido que no le agrada a otras mujeres. "Nunca me he sentido que puedo relacionarme con mujeres muy bien". Dijo en la entrevista. "Las amo como personas. Estoy atraída a ellas como personas. Estoy atraída a ellas de verdad."

Ella explica el motivo de sus vestuarios pesados. "No trataba que la gente no me sexualizara. Pero no quería que la gente no tenga acceso a mi cuerpo, incluso visualmente. No era lo suficientemente fuerte y segura para mostrarlo. Si lo hubiera mostrado en ese tiempo, me hubiera dolido si la gente decía algo al respecto".

(Vestuario que utilizaba en 2018) ↑

"Capaz que no me importaba si la gente me sexualizaba era porque nunca me sentía deseada o deseable", dice la cantante, conectando el aspecto de su vida privada con su presentación en público.

