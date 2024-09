Gillian Anderson publica las fantasías sexuales femeninas, incluidas las suyas

Con 56 años, Gillian Anderson ha decidido vencer su propia vergüenza frente al sexo. Es por eso que hizo un llamado en las páginas de The Guardian para coleccionar fantasías sexuales de otras mujeres.

“Quiero que las mujeres de todo el mundo, y todas aquellas que se identifiquen intrínsecamente como mujeres —queer, heterosexuales, bisexuales, no binarias, transgénero, poliamorosas—, todas ustedes, mayores y jóvenes, sea cual sea su religión, casadas, solteras o no, me escriban y me cuenten en qué piensan cuando piensan en sexo”, propuso, fijando un plazo de 28 días para responder al correo electrónico que adjuntó.

Recibió 1.800 respuestas anónimas de mujeres de todo el mundo. Estas fantasías, junto con las de la autora, se encuentran reunidas en Want, su libro de 174 páginas que vio la luz el 5 de septiembre. “Enviado por anónima. Recopilado por Gillian Anderson”, dice la firma de Want, de la editorial Deseo.

Aunque Gillian Anderson confiesa sentirse cómoda hablando de sexo, admite en una entrevista promocional con la BBC que no le fue fácil expresar sus propias fantasías, como le pidieron los editores. “De repente, describir las imágenes que habían estado en mi mente durante un tiempo, y el hecho de hacerlo, añadió un nivel de intimidad que no había anticipado. No esperaba sentir tanta timidez al respecto”, comentó.

Para ella, Want es una versión moderna de Mi jardín secreto (1973), en el que Nancy Friday hizo lo mismo con 150 mujeres a través de cartas, cintas y entrevistas personales. ¿El gran hallazgo? “Pensé que hoy en día habría menos vergüenza, y fue una auténtica revelación”, concluye.

¿Gillian Anderson se deja influenciar por la ficción?

En Sex Education, la exitosa serie de Netflix, Gillian Anderson interpreta a Jean Milburn, una terapeuta sexual que, en la primera temporada, es presentada también como escritora y madre. Divorciada, suele tener aventuras de una noche, pero no se compromete sentimentalmente.

Esto cambia con la llegada de Jakob, un fontanero sueco del que se enamora y por quien comienza a experimentar emociones que había olvidado. El romance entre ambos continúa incluso en la segunda temporada, cuando su relación secreta es descubierta por su hijo y el de Jakob.

Sin necesidad de ocultarse más, Jakob comienza a pasar más tiempo en casa de Jean, lo que termina incomodándola, ya que de alguna manera limita su independencia. La trama sigue con el embarazo de Jean, la reaparición de su relación y el descubrimiento de que la bebé recién nacida no es hija de Jakob. Posteriormente, la historia aborda la depresión posparto y los desafíos de volver a ser madre soltera.

Con este argumento, muchos se preguntarán cuánto de esta historia ha influido en la decisión de publicar su libro. La respuesta solo la tiene Gillian Anderson.

Para la gala de los Globos de Oro 2024, Gillian Anderson lució un diseño de su amiga personal Gabriela Hearst, cuyos bordados tienen forma de vulva EXPRESIONES

¿Gillian Anderson tiene pareja?

Gillian Anderson mantiene una relación con el guionista y dramaturgo Peter Morgan, con quien comenzó un romance en el verano de 2016. Sin embargo, la relación finalizó en diciembre de 2020. Pocos meses después, a principios de 2021, la retomaron y continúa hasta la fecha.

Anderson ha estado casada dos veces. Su primer matrimonio fue con Clyde Klotz (1994-1997), uno de los directores artísticos de The X-Files, serie en la que ella trabajaba en ese momento. Tuvieron una hija, Piper Maru, nacida en 1994.

Su segundo matrimonio fue con el periodista Julian Ozanne (2004-2006). Ese mismo año, el 1 de noviembre, nació su segundo hijo, Oscar, cuyo padre es el empresario Mark Griffiths. Juntos tuvieron también a Félix, nacido el 15 de octubre de 2008.

