Gianpiero: "No soy insoportable, soy tímido"

Por complacer a sus padres (Alfredo y Rocío), Gianpiero Zunino (34) siguió la carrera de diseño gráfico. Pero siempre lo suyo fue la música, aunque al principio ellos no lo comprendieron porque consideraban que se iba a morir de hambre.

Antes de presentar su primer tema, Serena, cantaba en bares y en casas (a veces mal pagado). Su lanzamiento profesional fue hace seis años. Ha escrito alrededor de 80 temas, sin embargo solo ha lanzado algunos, entre ellos 'Tengo la noche', 'Siete vidas' y 'Despeinada'.

Sentía que a través de la música iba a ser escuchado, pues era muy tímido. “Era contradictorio que alguien tan tímido cantara en público. Era muy callado e introvertido, pero buen estudiante. A mis compañeros les choca que el chico que casi no hablaba en clases, ahora cante en escenarios grandes”, dice.

¿Aquello ya es pasado?

Todavía me queda algo de esa timidez, es parte de mí. En el escenario se nota menos. Sin embargo, cuando estoy en un lugar donde no conozco a mucha gente, me siento intimidado. Tal vez crean que soy insoportable (risas). Cuando canto entro en confianza, ya es diferente.

¿La música le ayudó un poco a superar aquello?

No un poco, me ayudó mucho, cien por ciento. Es mi manera de expresarme. También le debo mi preparación al productor Jorge Luis Bohórquez.

Cuando le atrae una mujer, ¿cuál es su arma de conquista? Tal vez su timidez sea atractiva para muchas.

Cuando alguien me gusta, creo que es cuando la timidez sale a flote en su máxima expresión (risas). Trato de portarme bien y pasar un rato chévere.

En los tiempos que corren, las mujeres son muy lanzadas...

Cuando me encuentro con las que son más ‘avión’, las que tienen esas personalidades arrolladoras, entonces sale el Gianpiero de la escuela. Tengo una amiga de la que por respeto no diré su nombre, nos conocimos en una radio. Esta chica se siente atraída por personalidades tímidas, me escuchó cantar, no sabía que yo era tímido y tranquilo, cuando lo descubrió le sorprendió.

Ahora no tengo pareja, no funcionó la reciente relación. Es complicada esta carrera, a veces hay fechas que no se pueden celebrar porque estamos trabajando. En ocasiones, esas ausencias pasan factura.

Con Daniel Betancourth. Cortesía

Con el cantante Daniel Betancourth, quien se encuentra en Estados Unidos, Gianpiero escribió el tema 'Te devuelvo tus colores'.

“No la he presentado oficialmente, solo por las redes sociales, no imaginé que se iba a viralizar. Nació de una corazonada de nuestro amigo Andrés Guschmer, quien tenía ciertos planes políticos. Nos dijo que no quería que se hablara de él, sino de Ecuador.

'Te devuelto tus colores' se refiere a que nuestro país es como nuestra casa, si está despintada hay que volverla a pintar. Andrés me dijo que la use, que nosotros la habíamos escrito”, cuenta.

Considera que el país necesita paz. Alex Lima // Expreso

¿Qué necesitamos los ecuatorianos que nos devuelvan?

La paz y la seguridad. Cuando yo era niño recuerdo que caminaba tranquilamente por las calles de Urdesa, ese siempre fue mi barrio. Me sentía seguro, nunca me imaginé que iba a pasar algo como lo que se vive ahora. La seguridad es lo que más anhelamos los ecuatorianos.

De esa falta de seguridad y paz han sido víctimas talentos como Diego Gallardo (Aire del Golfo).

No éramos amigos, pero por la música nos conocíamos. Quiero rendirle un homenaje. Siempre me encantaron sus temas. Considero que nadie merece morir de esa manera, que le arranquen la vida. Fue una víctima de los hechos violentos del 9 de enero. Una de las razones por las que me dedico a la música es por la trascendencia. Aunque ya no esté aquí, seré recordado.

Con sus padres. Cortesía

Sus padres no querían un hijo artista, ahora se les ‘cae la baba’

Al inicio de la entrevista con Gianpiero se mencionó que sus progenitores no querían que se dedicara a la música. “Apenas me gradué, les entregué el título de diseñador gráfico. Ese era el trato y así lo hice. Me querían colgar. Fueron duras las riñas con ellos. A cualquier padre le asusta que su hijo le diga que se dedicará al arte.

Existe un mal concepto de que con la música nos moriremos de hambre, pero como cualquier industria o negocio, hay que comprenderlo y trabajarlo. Ahora ya están convencidos. Cuando se dieron cuenta de que era mi mayor sueño, no les quedó de otra que apoyarme. Han asistido a mis conciertos, se les cae la baba, aplauden”, dice entre risas.

“No es mi lenguaje el de peso pluma”

En este mes o en marzo, Gianpiero espera presentar nuevos temas. Todavía no decide cuál. No tienen nombre, pero ya están casi terminadas. “Son canciones que hablan de amor. El amor mueve el mundo. Soy romántico, lo mío es el pop romántico. El pop es mi zona, a la que pertenezco, pero no me cierro a otros géneros”, expresa.

Consultado sobre que en Chile, un canal de TV y otros sectores pedían que el mexicano Peso Pluma (foto) no cante en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar por la supuesta apología que sus letras hacen al narco, respondió:

“No lo he escuchado mucho, pero no me siento identificado con sus letras. No lo entiendo, no es mi lenguaje. No lo critico. Si existe una comunidad de gente que lo escucha es porque tiene cabida. No es un género que escucharía en mi casa, carro o en una fiesta. Indica que la industria es cambiante, no comprendo lo que se valora. Si ha logrado ser escuchado, bien por él. Con Bad Bunny pasé de la etapa de no entenderlo; sin embargo, es un tipo que sabe entretener, es un show”.

Es soltero y tiene 34 años. Alex Lima // Expreso

